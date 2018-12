Policie: U diskotéky Severka je klid. Místo hlídá mobilní kamerou

Litoměřice - Stížnosti na hluk u diskotéky mohly mít rasový podtext. Podnik mění provozovatele, v rukou Roma ale zůstává.

Ivan Králik, velitel městské policie v LitoměřicíchFoto: Deník/Karel Pech

Romskou zábavu měli v pátek 30. listopadu v litoměřické Severce. Hosté, kteří si šli zakouřit ven, možná opět zvedli tlak rezidentům z okolí. Po jejich stížnostech sem městská policie umístila mobilní kameru. Hlavně aby eliminovala zbytečné výjezdy „naslepo“. „K žádnému incidentu po instalaci kamery nedošlo,“ ujistil velitel Ivan Králik.

Strážníci sledují, zda postávající neobtěžují kolemjdoucí a zda se chovají slušně. Pokud jen postávají, není důvod tam vyjíždět. Kameru policie zatím neodmontuje a nadále bude místo monitorovat.

Martina Červeňáka, který podnik u Vojtěšského náměstí donedávna vedl, si před dvěma měsíci s cílem najít řešení, které by pomohlo situaci v lokalitě uklidnit, pozval starosta Ladislav Chlupáč. „V první polovině listopadu následovalo další jednání za účasti majitele objektu, zástupce krajské hygienické stanice, živnostenského a stavebního úřadu,“ doplnila mluvčí města Eva Břeňová.

Majitel objektu na schůzce dohodl s hygieničkou objednání měření hluku, které má ověřit avizované odhlučnění dveří i snížení hlasitosti produkce. Slíbena byla také pořadatelská služba, která má dohlédnout i na dění před diskotékou. Dotáhnout slíbené kroky by ale měl už Červeňákův bratr Josef, kterému nyní Severku předává.

„Měřit se bude, pořadatelskou službu venku zajistíme,“ potvrdil Josef Červeňák. Podle něj stojí za stížnostmi převážně na páteční hudební produkce jenom jedna osoba a mají rasový podtext. „Mně to je ale jedno, nevnímám to, povolené to máme,“ konstatoval nový provozovatel, který chce Severku otevřít i ve všední dny jako bar.

Kameru na ulici vítají

Jeho bratr má nyní jiné podnikatelské záměry. „Diskotéka dnes není zrovna zlatý důl,“ vysvětlil. Je také majitelem ubytovny v Pobřežní ulici. Tam si kameru umístil sám. S namontováním té policejní k Severce problém neměl. „My jsme se snažili udržovat pořádek uvnitř. Na to, co se dělo venku, jsme už neměli kapacity. Je dobře, že to strážníci měli na monitorech a mohli zasáhnout.“

Podle Martina Červeňáka si lidé stěžovali na hluk, nepořádek i močení venku. To všechno bylo důsledkem protikuřáckého zákona. Hluk zevnitř diskotéky prý zavinilo to, že kuřáci nedovřeli dveře. K ničemu závažnějšímu nedocházelo. Neví ani o žádné rvačce. „K ní by spíš došlo uvnitř, tam ale máme vyhazovače. Za půl roku se to stalo jednou, zvládli jsme to. Kdyby to bylo větší, byli jsme připraveni přerušit produkci a třeba ji zrušit a poslat lidi domů,“ tvrdí.

Na víkendové akce do Severky chodí kolem stovky návštěvníků, z drtivé většiny Romové. Možná právě jejich velká koncentrace na jednom místě vadila. „Bohužel se rozkřiklo, že diskotéku provozuje Rom, což sem další Romy přitáhlo a bílé odradilo,“ míní Martin Červeňák.

Podle Králika není Severka nejproblematičtějším místem v Litoměřicích a možný rasový podtext stížností místních nevylučuje. „Lidi, kteří tu kameru chtějí, do určité míry chápu. Do určité míry to ale považuji za předsudek,“ řekl velitel městské policie v rozhovoru pro středeční Týdeník Litoměřicko.