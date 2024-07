Pohřešovaným je 24letý Radim Januška. Trvalé bydliště má na Děčínsku, naposledy byl však spatřen v pondělí 22. července ve 23 hodin v obci Dolní Týnec u Třebušína na Litoměřicku. Tehdy ho rodina viděla naposledy.

„Ještě v úterý ráno komunikoval prostřednictvím mobilního telefonu, který následně vypnul a do současné doby je nedostupný. Domů nedorazil a nepodal o sobě žádnou zprávu. Rodina má obavy o jeho zdraví a život,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Pohřešovaný Radim Januška je střední postavy, vysoký asi 185 centimetrů. Má krátké, po stranách vyholené hnědé vlasy a hnědé oči. Na levé ruce má tetování ve znamení draka se zvěrokruhy a na pravé ruce tetování neznámého motivu. Nad pravým obočím jizvu ve tvaru „L“ o velikosti 3 centimetry.

„V době odchodu mohl být oblečen buď do světle modré, nebo světle fialové košile, dále měl modré džínové kraťasy, černé botasky, na zádech by měl mít černý jednobarevný batoh a přes rameno černou dokladovku na popruhu s bílým nápisem Under Armour,“ doplnila mluvčí Kofrová s tím, že policie přivítá jakékoliv informace o mužově výskytu na lince 158.