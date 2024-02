Litoměřická policie pátrá po tomto muži. Může mít důležité informace k případu

Policie požádala veřejnost o pomoc při pátrání po totožnosti muže, jehož fotografii zveřejnila. Má za to, že by mohl vnést světlo do vyšetřovaného případu majetkové trestné činnosti.

Litoměřičtí policisté pátrají po totožnosti tohoto muže. | Foto: Policie ČR