Policie vyhlásila pátrání po 63letém Miroslavu Bartoňovi z Blíževedel na Žandovsku. Nedal o sobě vědět už pět dní.

Pohřešovaný 31. srpna kolem půl třetí odpoledne odešel z domova směrem k místnímu vlakovému nádraží, odkud měl cestovat do obce Úštěk. "Zda skutečně nastoupil do vlaku, se nám nepodařilo zjistit. Své rodině se od odpoledne 31. srpna neozval," informovala policie s tím, že není jisté, zda má muž u sebe léky, které by měl pravidelně užívat. "Není obvyklé, aby o sobě nedal vědět nikomu z blízkých takovou dobu. Rodina se proto obává o jeho zdraví," upozornili policisté.

Miroslav Bartoň je vysoký 165 až 170 centimetrů, má štíhlou postavu, hnědé oči, oválný obličej s vysokým čelem a středně dlouhé, hnědočerné, prošedivělé vlasy. Při odchodu z domova měl na sobě světlemodré žíhané rifle, šedou kostkovanou teplejší košili a na nohách modré botasky. Muž kulhá na levou nohu. "Mohl by se pohybovat po Libereckém nebo Ústeckém kraji. Pokud jste ho viděli, dejte nám o tom vědět na linku 158," požádala policie v sobotu 4. září.