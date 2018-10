Policie pátrá po Barboře Tokárové. Dívka o sobě už týden nedala vědět

Litoměřicko, Mostecko - Šestnáctiletá mladá žena měla nastoupit do autobusu, pak už ji nikdo neviděl.

Policie pátrá po Barboře TokárovéFoto: Policie ČR

Už šest dní o sobě nedala vědět blízkým 16letá Barbora Tokárová, trvale bytem v Chomutově. Nyní po ní pátrá policie.

Dívka byla naposledy spatřena v úterý 25. září okolo 17.30 hodin u obchodu v Podsedicích na Litoměřicku. "Podle našeho zjištění měla nastoupit do autobusu jedoucího směrem na Most. Do současné doby se nevrátila domů a nepodala o sobě žádnou zprávu," uvedla k pátrání policie.

Barbora Tokárová je vysoká 160 cm, hubené postavy, má středně dlouhé černé vlasy v délce pod ramena. V době odchodu byla oblečena do černošedé bundy v délce do pasu, modrých úzkých kalhot, takzvaných džegín, červenočerné mikiny se zapínáním na cvočky a na nohou měla černé botasky.

Jakékoliv informace k výskytu pohřešované můžete sdělit na linku 158, popřípadě na telefonní číslo 974 436 456 (v pracovní dny v době 7 – 15 h) nebo na nebližší policejní služebnu.