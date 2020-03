Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) se zabývala havárii na řece Svatavě na Sokolovsku. Firma z Radovesic na Litoměřicku tam podle jejího zjištění zavinila úhyn asi tisícovky ryb včetně zvláště chráněných živočichů.

Únik sedimentu do řeky Svatavy | Foto: ČIŽP

Inspekce zjistila, že při manipulaci se stavidlem jezu došlo k vypuštění veškeré vody v nadjezí, k následnému uvolnění v něm naakumulovaném sedimentu do řeky Svatavy a k úhynu ryb. V této souvislosti kontrolovala společnost R-built se sídlem v Radovesicích. "Za to, že firma poškodila významný krajinný prvek, nezabránila nadbytečnému úhynu živočichů a způsobila úhyn zvláště chráněných živočichů nedovoleným zásahem do jejich prostředí, jí inspektoři uložili pokutu 200 tisíc korun," informovala ČIŽP s tím, že pokuta je pravomocná.