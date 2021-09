Pokutu dostala nejdříve dopravní společnost VS Transport & Logistic, po dalším šetření potrestala stejnou částkou také objednatele a údajného konečného příjemce odpadu, firmu Stavby Buresch. Podle vyšetřovatelů navezly firmy na Litoměřicko na 100 tun komunálního odpadu, další měl být podle některých informací na cestě.

Prověřování společnosti Stavby Buresch trvalo delší dobu, inspektorům se ale nakonec podařilo prokázat, že firma byla skutečným příjemcem odpadu. „Společnosti Stavby Buresch s.r.o. byla pravomocným rozhodnutím ze 6. srpna uložena pokuta ve výši 200 000 korun za nakládání s odpady v množství asi 100 tun pocházejícími z nelegální přepravy odpadů v místě k tomu neurčeném, v zemědělském areálu Lovoš,“ uvedl mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka.

Redakce Deníku chtěla oslovit také zástupce společnosti Stavby Buresch, jejich vyjádření se ale nepodařilo získat. Na firmu nelze z veřejně dostupných zdrojů dohledat kontakt. Společnost, která v posledních letech několikrát změnila vedení, sídlo i majitele, nemá podle informací Deníku zákonná oprávnění na převzetí a nakládání s takovým odpadem.

Už dříve dostal pokutu přepravce. „Společnost VS Transport & Logistic, s.r.o., porušila při přeshraniční přepravě odpadů nařízení Evropského parlamentu a Evropské rady a dostala tak pokutu ve výši 200 tisíc korun, která nabyla v červnu tohoto roku právní moci. Podle kontrol přepravila firma v průběhu října roku 2020 z Německa do zemědělského areálu Lovoš na Ústecku v rozporu se zákonem na 100 tun heterogenní směsi odpadů,“ pokračoval Jiří Ovečka.

Majitel dopravní společnosti VS Transport & Logistic Václav Svoboda uvedl, že pokutu zaplatí, věc ale předal svým právníkům, protože s trestem nesouhlasí. „Zaplatím, ale není to objektivní. Nechápu to. Jsou tam různé rozpory. Předložil jsem jim doklady, že jsem jen dopravce, ale neakceptovali to,“ vyjádřil se Václav Svoboda. Uvedl, že není zodpovědný za to, jestli má objednavatel všechna povolení, ale nikoho to nezajímalo. Proto věc předal právníkům. Podle něj měl být navíc náklad dál zpracováván.

V případu bylo také zneužito jméno společnosti Mat CB s.r.o. z Českých Budějovic.

Podle dokladů měla tato firma odpad zpracovávat, inspektoři ale zjistili, že to není pravda, jméno firmy bylo na dokumentech jen „nastrčené,“ její údaje byly zneužity, společnost neměla s případem nic společného.

Desítky kamionů s odpadem

Podle neoficiálních zpráv z Vchynic mířily do opuštěného areálu za obcí postupně desítky kamionů s odpadem. Věc se ale podařilo odhalit už po příjezdu čtyř kamionů. Inspekci v říjnu 2020 na podezřelou činnosti upozornil starosta Vchynic Ota Baudler.

„Upozornil mě jeden občan, který nedaleko bydlí, že se tam děje něco podezřelého. Zajel jsem na místo a hned kontaktoval inspekci a policii, za tu dobu už tam přijel čtvrtý kamion,“ popsal starosta.

Odpad na místě stále je, odstranit by ho měl ten, kdo ho přivezl a nakládal s ním. I když jsou budovy daleko od obce, lidé by rádi, aby odpad co nejrychleji zmizel.

Majitelem areálu bývalé slepičárny u Vchynic je společnost Komaspol. Vedení firmy o odpadu v jejich budovách prý ale nevědělo, prostory totiž majitel areálu pronajal jiné společnosti. Řešení případu a prověření inspekcí vedení firmy přivítalo. „O navážení odpadu jsme se dozvěděli od České inspekce životního prostředí. Nenapadlo nás, že by se tam mohlo něco takového přivézt. Lidi z té firmy neznám,“ reagoval Zdeněk Scháno, ředitel firmy Komaspol.

Dva kamiony, které se tehdy v říjnu 2020 podařilo zadokumentovat, byly podle značek z Česka, jeden ze Slovenska a jeden z Polska. Odpad měl podle šetření pocházet z německé firmy Recycling Park Dorndorf GmbH. „Jednalo se o heterogenní směs odpadů, která vykazovala zápach charakteristický pro komunální odpad. Odebrali jsme vzorek a po následné analýze v laboratoři se prokázalo, že hrubší fáze analyzované směsi je tvořena zejména úlomky plastů, skla a celulózy. Plastový materiál identifikovaný ve vzorku nejčastěji odpovídal spektru polystyrenu, polyetylenu, polyesteru a PUR pěně. Hrubá frakce obsahovala rovněž znečištěné útržky papíru a drobné kameny,“ sdělila k případu vedoucí oddělení odpadového hospodářství z ČIŽP v Ústí nad Labem Lucie Majerová.