Adéla Laubová, která fotky chatrného přístřešku Deníku zaslala, do stáje docházela za svým oblíbeným valachem, kterého ale majitelka koní Jana Šebestová prodala a neřekla Adéle Laubové komu či kam. Tím vzniklo podezření, že byl prodán za jateční cenu 15 tisíc. Za zmiňovanou částku byl podle majitelky kůň skutečně prodán, ale nikoliv za jatečními účely. „O žádnou mstu nejde, to ani nebudu komentovat. Mně jde o to, že koně dlouhodobě nemají solidní zázemí. Nejedná se o krátkodobou záležitost, ale trvalý stav,“ reagovala Laubová.

Popelářský vůz vyvezl s odpadem i člověka. Do sběrného dvora letěl vrtulník

To, že se situace výstavby lepšího zázemí pro koně táhne už řadu měsíců, potvrdila i majitelka koní, která přiznala, že se ke stavebním změnám chystala už na podzim. Posunula je na jaro, avšak kvůli špatnému stavu bagru, který měl na pozemku pracovat, nemůže říct, kdy k nápravě dojde.

Kontrola proběhne

K případu se vyjádřila veterinární správa, která v kraji vyšetřuje stovky oznámení ročně. Jedno z posledních se týká právě údajného týrání koní v Pokraticích. „Těžko soudit jen podle fotek, ale je na nich vidět, že z hlediska pohody zvířat se rozhodně nejedná o kvalitní zázemí. Na první pohled je vidět, že koně nemají takovou volnost pohybu, jakou by potřebovali,“ řekla ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat SVS Lenka Hanušová.

„Státní veterinární správa se musí zabývat každým podnětem. Jakmile se dostane k nám, dostane ho k vyřízení určený veterinární inspektor (úřední veterinární lékař). Ten rozhodne, zda řešení nesnese odkladu a musí se jednat okamžitě, nebo zda kontrola bude provedena běžným postupem, až přijde na řadu. V tomto konkrétním případě nehrozí nebezpečí z prodlení. Na kontrolu do Pokratic samozřejmě vyrazíme,“ dodala Lenka Hanušová.

VIDEO: Třebenice budou mít novou protihlukovou stěnu. Tady bude stát

Obecně platí, že odpověď stěžovateli musí být vypravena do 30 dnů od obdržení podnětu, a to i v případě, že se řízení táhne delší dobu. Během přípravy na kontrolu inspektor mimo jiné zjišťuje, zdali v konkrétním případě už v minulosti podobné oznámení na kontrolovanou osobu přišlo. V případě Jany Šebestové, majitelky koní v Pokraticích, nejde o první oznámení. „V minulosti tady už kontrola veterinářů byla a byly uloženy i nějaké sankce,“ přiznala Jana Šebestová.

Nyní tedy chovatelka očekává návštěvu inspektora Státní veterinární správy. Pokud zjistí porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání, sepíše odborné vyjádření, které zašle na úřad obce s rozšířenou působností k dalšímu projednání. V tomto konkrétním případě by se jednalo o městský úřad Litoměřice.

VIDEO: Nad Oparnem se stále dají najít polotovary pravěkých mlýnských kamenů

Krajská státní veterinární správa má pravomoc uložit pokutu podle veterinárního zákona, městský úřad má pravomoc uložit pokutu v případě, že se prokáže týrání zvířat. Zároveň může dojít až k odebrání zvířete a jeho umístění do náhradní péče. Případ budeme dále sledovat.