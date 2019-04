Jedny z nejvyšších pohledových míst v Litoměřicích mají lidé v pokratických panelácích. Výhled jim ale kazí spousta aut zaparkovaných v ulicích, což by mohly napravit zvláštní pergoly. I o takových „vychytávkách“ se uvažuje v projektu regenerace páté části hustě osídlené litoměřické periferie. K samotným pracím by mělo dojít příští rok. Vedení města ve středu pozvalo místní na procházku s architekty, kteří změny malují na papír. Na podněty lidí, kterých se tu sešlo kolem třiceti, se prý bude myslet.

Lidé se předevčírem srotili v džungli aut na křížení ulic Alfonse Muchy a Janáčkovy. Místostarosta Václav Červín jim prozradil, že se ve skutečnosti nacházejí na náměstíčku. Z něho ovšem čím dál víc místa ukusují parkující „domy na kolečkách“.

Doprava, ale i kumulace inženýrských sítí a limity územního plánu na malém prostoru. To jsou problémy, před kterými stojí architekti z pražské projekční kanceláře Don Design. Ti se regenerací sídliště v Litoměřicích zabývají už od roku 2015. „Spoluautorka návrhu Markéta Poláková je rodačka z Litoměřic,“ poznamenal architekt Otakar Berdych.

A jaké novinky by měly být právě v oblasti, na kterou se město ptá? „Mělo by tu dojít ke zlepšení parkování, výsadbě zeleně, úpravě chodníků a doplnění mobiliáře,“ uvedl místostarosta.

Vedení města se nyní stejně jako v předchozích etapách revitalizace Pokratic ptá lidí, kteří tu žijí, jak by si to představovali konkrétněji. Do poloviny dubna mohou své poznámky sdělit vyplněním ankety na stránkách města. Anketní lístky přišly také do všech schránek v lokalitě. Sběrným místem je vinotéka U Kapličky.

Pražští architekti už i tak něco namalováno mají. Pozitivní je, že Pokratičtí by ani v této oblasti neměli přijít o počet parkovacích míst, na který jsou zvyklí. A to i přes to, že by se aspoň některá auta mohla schovat pod pergolu. Dočkat by se tu lidé měli rozšíření chodníků, nových herních prvků nebo třeba i bylinkové zahrádky. Bezpečněji by v lokalitě mělo být díky dvěma vyvýšeným přechodovým místům.

Náklady na obnovu této části Pokratic pokryje napůl dotace a napůl město. Vedení města podle jeho mluvčí Evy Břeňové uvažuje i o dalších dvou etapách regenerace sídliště. Podle Červína, který sám mnoho let bydlel v paneláku, se revitalizace sídliště odehrává podle not občanů, byť nelze vyhovět všem.

Zatímco projekt páté etapy revitalizace sídliště je ve fázi příprav, na realizaci čtvrté etapy už bylo vyhlášeno výběrové řízení. „Práce letos zahrnou opravu hřiště mezi ulicemi A. Muchy a Ladova, prořez a výsadbu zeleně, doplnění mobiliáře, úpravu schodišť či změny v parkování,“ zmínila Břeňová.

Začít by se mělo za několik dní, práce skončí zřejmě na podzim. Město i letos získalo ze Státního fondu rozvoje bydlení dotaci ve výši 6 milionů korun, zhruba stejnou částku přidá ze svého.