Nápad okamžitě zaujal desítky rodin, které se ke cvičení nadšeně přidaly. V současné době má skupina už více než 1100 členů. „Šířit sport mezi populaci je naším tělocvikářským posláním. A všichni vidíme a cítíme, že tu absenci pohybu postrádají hlavně děti. Přišly o svoje kroužky a hodiny tělesné výchovy. Hlavní myšlenka proto byla jednoduchá: umožnit dětem i rodičům pohyb a docílit toho, aby děti zůstaly u sportování a vrátily se po ukončení restriktivních opatření do svých sportovních kroužků,“ popisuje Ondřej Pospíšil, který jako učitel tělocviku působí na Základní škole v Polepech na Litoměřicku a je zároveň i fitness trenérem. S on-line tělocvikem začal právě v rámci distanční výuky ve své domovské škole.

Děti, které se do aktivity zapojují ze svých domovů, nepotřebují žádné speciální vybavení. Plně jim postačí cvičící podložka nebo i obyčejný ručník či deka. Všechny cviky, které Ondřej Pospíšil živě vysílá, zvládnou podle něj i šikovnější čtyřleté děti. A od šesti let je zvládne už každý. „Většina lidí ve skupině je z Ústeckého kraje. Máme však i členy ze všech koutů republiky, například z Ostravy, Chebu nebo Českých Budějovic,“ popisuje.

Zpětná vazba, kterou od rodičů dostal hned po první on-line lekci, mu vyrazila dech. Dostal desítky fotek a videí nadšených a cvičících dětí.

A co by trenér poradil lidem, kteří nemají přístup na internet, ale chtěli by děti rozhýbat? „Věřím, že takových rodin je v dnešní době minimum, ale přesto bych doporučil jediné. Navštívit zkušeného trenéra či tělocvikáře, který poradí a ukáže, jak správně cvičit. Vhodné je sestavit i tréninkový program. Je potřeba vytvořit takové podmínky, aby to děti hlavně bavilo,“ radí Pospíšil, který má do budoucna velké plány. Přímo v Litoměřicích chce jako člen klubu všeobecné dětské sportovní přípravky Bogi-Sport vybudovat zázemí, kde bude moci každé dítě sportovat. „A to všeobecně a v rámci didaktických zásad správně a účelně. Děti si tam formou her a zábavy vyzkouší všechny možné sporty počínaje gymnastikou přes atletiku až po míčové hry či zdravotní cvičení a plavání,“ nastiňuje vizi.

Za projektem, jehož cílem je pohyb dětem nezprotivit, ale nasměrovat je za vhodným sportem, stojí asi dvacítka učitelů a trenérů.