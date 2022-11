O tisíce korun brzy zřejmě podraží pohřby. Podle odhadů to může být až o 20 procent. K navyšování cen nutí pohřební služby a krematoria v Ústeckém kraji extrémně rostoucí náklady na energie, hlavně plyn a elektřinu. Dražší jsou nyní také rakve, v pohřebnictví rostou i další náklady. „Zdražovalo se průběžně už v minulých měsících. Kvůli energiím i zdražování dřeva. Pohřební služby navýšení promítají do svých cen postupně. Průměrně šly ceny od začátku energetické krize nahoru zhruba o dvacet procent. Obávám se ale, že bude nevyhnutelné další zdražování v příštích měsících, může to být až o dalších dvacet,“ vidí situaci regionální zmocněnec Sdružení pohřebnictví ČR a jednatel Pohřební služby Auriga Přemysl Šulík.