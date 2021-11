FOTO: Vydejte se s námi na procházku Litoměřicemi. Podzim tu hraje všemi barvami

autor externí





Podzim v celé své kráse bezpochyby dorazil už i do Litoměřic. Všudypřítomnou zelenou barvu vystřídala žlutá s červenou a ve vzduchu je cítit čerstvě spadané listí. Když do toho všeho ještě svítí sluníčko, je to radost pohledět.

Snímky podzimních Litoměřic | Foto: Adéla Valušková

Využijte krásné podzimní dny a vyrazte i vy na podzimní procházku na Mostnou horu, Střelecký ostrov nebo třeba do Jiráskových sadů a nechte se unést krásou přírody. Adéla Valušková