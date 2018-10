Podzim je tu, lidé začali topit. Na kontrolu komínů čekají týdny

Gastronomie - Gastronomie Kuchař/pizzař 14 060 Kč

Kuchaři (kromě šéfkuchařů). Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14060 kč, mzda max. 18240 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: zaměstnání na dobu určitou s nástupem od 01.02.2019 popř. dle dohody do 31.12. 2019 následně možný i pracovní poměr na dobu neurčitou., Požadavky na uchazeče: podmínkou je střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru kuchař. Vítána praxe v oboru, orientace v rámci zajišťování stravovacích služeb pro předškolní stravování (např. příprava stravy dle výživových norem, HACCP, vedení skladových karet, objednávky zboží, příjem zboží apod.), samostatnost, komunikativnost, spolehlivost, flexibilita, schopnost rozhodovat a přijmout zodpovědnost. Nabízíme: samostatnou práci v oboru kuchař ve stravovacím provozu, klidné a čisté prostředí, dodržování zákoníku práce, plat dle platového tarifu s možností osobního ohodnocení a smlouvu na dobu neurčitou. V rámci pracovní náplně se zejména jedná o zajištění přípravy a výdeje stravy dle jídelníčku pro příjemce služeb a zaměstnance (max. 80 obědů-jednotné menu, 50 ranních svačin a 35 odpoledních svačin. Pracovní doba pouze v běžném pracovním týdnu (od po. do pá.) - ranní směny od 6:00 do 14:30 hod. Webové stránky organizace http://www.centrumsrdicko.cz/ . , , Zaměstnanecké výhody: v organizaci je zajištěno stravování a zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu 5 týdnů, osobní ohodnocení, odměny, FKSP výhody, stabilita, jistota, dobrý kolektiv., Způsob prvního kontaktu zaměstnavatele: e-mailem.. Pracoviště: Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - srdíčko, Revoluční, č.p. 1845, 412 01 Litoměřice 1. Informace: Lenka Stehlíková, .