Štětí - Podle člena finančního výboru se úřad dopustil podvodu při sjednávání pojištění majetku města. Starosta se za postup postavil.

Tomáš Ryšánek (vlevo) a Filip Votoček | Foto: archivy T. Ryšánka a F. Votočka

Servítky s údajně nekalými postupy štětské radnice si nebere člen jejího finančního výboru Filip Votoček. Podle něj se radní anebo vedoucí úředníci dopustili podvodu ve výběrovém řízení na pojištění majetku a odpovědnosti města. 35letý muž radnici v uplynulých dnech ostře napadl příspěvkem na svém blogu.

Kauza měla začít loni v srpnu výzvou města k podání nabídek pojištění od obchodních společností. „V září jsem jako člen finančního výboru upozornil úředníky města na chybný postup. Jelikož mělo smlouvu s pojišťovacím makléřem, mělo vypracováním nabídek pověřit jeho, nebo s ním nejprve vypovědět smlouvu,“ prohlásil Votoček.

Rada města skutečně makléři smlouvu v průběhu lhůty pro podání nabídek vypověděla. Do výběrového řízení se přihlásilo několik pojišťoven, dvě z nich radní vybrali pro uzavření nových pojistných smluv. V říjnu ale město smlouvu s makléřem obnovilo. Ten tak podle Votočka získá provizi za práci, kterou udělal někdo jiný.

„Někdo by možná případ mohl označit za pouhé lidské pochybení. Já však pochybuji o tom, že by se školení a znalí úředníci placení z našich daní dopustili takového jednání pouhým omylem. Budeme tomu tedy říkat podvod,“ napsal na blogu ostře Votoček. Radnice ale jakoukoli nekalost i pochybení odmítá. „Pojišťovny byly v průběhu hodnocení zakázek vyzvány k doplnění nabídek a dotázány, jak bude přímá spolupráce s městem probíhat,“ řekl starosta Tomáš Ryšánek.

Protože prý odpovědi společností nebyly pro město komfortní, optalo se, jestli si může pro správu budoucích pojistných smluv makléře ponechat. „Čili dotčené pojišťovny o tomto postupu věděly, neměly námitky a smlouvy byly podepsány až po komunikaci s naším makléřem,“ doplnil Ryšánek.

Votoček, který sám pracuje jako smluvní finanční poradce, upozornil, že by celý incident mohl někomu ze zprostředkovatelů smluv stát i za žalobu. Některé pojišťovny prý už dokonce vydaly interní pokyny, kde Štětí označily za velmi rizikového klienta.

Jedna ze společností, které mělo město ve výběrovém řízení vybrat, je Česká pojišťovna. Ta ale Votočkův příspěvek ani to, jestli považuje Štětí za rizikového partnera, nechtěla komentovat. „Podobné situace jsou velmi citlivé a mnohdy s nimi bývá spojena i povinnost mlčenlivosti,“ reagovala mluvčí společnosti Ivana Buriánková.

Votoček v souvislosti s případem pojištění města na blogu také píše, že by se podobným údajným přešlapům mohlo předcházet větší otevřeností radnice vůči občanům. „Dal by se tak prostor k tomu, aby měla odborná veřejnost možnost připomínkovat dění na radnici. Otázkou je, zda by mělo vedení města vůli se takto veřejnosti otevřít,“ přemítal Votoček.

Otevřenosti je prý dost

I jeho výpad proti údajné netransparentnosti starosta odmítá. „Už si nedokážu představit, jak by radnice měla být více občanům otevřená,“ poznamenal Ryšánek. Připomněl, že své podněty a připomínky mohou lidé vznášet osobně, e-mailem i telefonicky a vždy se jim prý dostane odpovědi.

„Ke strategickým věcem se konají kulaté stoly s veřejností včetně té odborné a nejméně jednou do roka je i fórum Zdravého města. A samozřejmě mají všichni občané možnost vystoupit na zasedáních zastupitelstva,“ uzavřel starosta.