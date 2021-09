O tom co se v Podsedicích a místních částech chystá dalšího, si můžete přečíst v připravovaném rozhovoru se starostkou Veronikou Kulichovou v následujících dnech.

Zdroj: DeníkV plánu je také revitalizace rybníka poblíž základní a mateřské školy. Tam zahájení zatím znemožňuje voda, která i po vypuštění a odklonění zdroje do Podsedického potoka opět díky vydatným dešťům přitekla zpět.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.