Na tři desítky obcí v celém Česku si poslední březnovou sobotu zopakují volby do zastupitelstva. Po řádných zářijových volbách nesložili slib zastupitelé také ve dvou obcích litoměřického okresu: v Býčkovicích a Prackovicích nad Labem. V obou paralyzovali obec nesplněním slibu, případně položením mandátu zvolení zastupitelé z kandidátek, které si výsledky představovaly jinak. Nyní zhruba po půl roce věří, že to už dopadne v jejich lepší prospěch. Zatímco v Býčkovicích jde o kandidátku dosavadního starosty, v Prackovicích o partaj nespokojenou se stávajícím vedením obce.

Místo minulých tří jdou nyní do voleb v Býčkovicích čtyři kandidátky s celkem 30 lidmi. Zastupitelstvo tu po loňských volbách nevzniklo kvůli tomu, že rezignovala celá kandidátka tehdejšího (i dosavadního) starosty Davida Matušky. Jeho uskupení Společně 2022 by v poměru hlasů 3 versus 4 zastupitelé mělo v zastupitelstvu menšinu, což od voleb neočekával.

„Hlavní obava byla, že by zbývající zastupitelé zablokovali investici do budování kanalizace a neměli zájem dál provozovat obecní obchod,“ vysvětluje Matuška. „Je to taková druhá šance pro občany chytnout se za nos a zvolit rozumněji,“ říká starosta o opakování voleb.

Jednu ze dvou starostových protikandidátek Naše obec vedla Pavlína Hauserová. Ta je teď zastupitelkou, ale kvůli neusnášeníschopnosti zastupitelstva je prakticky bez pravomocí. Argument kanalizace a obchůdku považuje za nepodložený nesmysl. „Ani se s námi nesešli a nezeptali se na to. Měli strach, že je budeme pořád přehlasovávat, že nebudou mít starostu, že nebudou mít podporu,“ říká Hauserová, která bude kandidovat znovu a momentálně s kolegy připravuje volební leták. Jestli post starosty budou chtít, nebo ne, prý zatím neřeší, chtějí to dořešit až po volbách.

„Svázané ruce a celý rok plonkový“

V Prackovicích nad Labem půjde 25. března do voleb o kandidátku víc, budou celkem tři s 27 lidmi. Sdružení nezávislých kandidátů opět vede dosavadní starostka Andrea Svobodová Křešová. Ta rekapituluje, že loni na ustavujícím zastupitelstvu tři zvolení zastupitelé za Změnu 2022 odmítli složit slib, protože se jim výsledky voleb nelíbily. Tak je chtěli zopakovat. Nemožnost dokončit rozdělané projekty a podávat další žádosti o dotace považuje starostka za velkou brzdu obce. „Úplně svázané ruce a celý rok plonkový,“ komentuje situaci Svobodová Křešová, která chce znova být starostkou.

Michal Lupínek z protikandidátky Změna 2022 poukazuje, že jeho partaj volby prohrála, přestože na přepočtené hlasy byla první – jen kvůli tomu, že měla méně kandidátů než ta starostky. „Občané tu změnu chtěli, proto jsme se jim pokusili vyhovět tím, že jsme nesložili slib. A uvidíme, jak dopadnou další volby,“ říká Lupínek, jehož kandidátka udělala v poslední době dvě setkání s občany, prezentovala jim svůj program a realizovala i volební letáky. „Ta aktivita tam je,“ shrnuje Lupínek a dodává, že motorem jeho kandidátky je nesouhlas s dosavadním fungováním obce.