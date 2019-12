Podepsáno. Podřipské nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem se ujme společnost Penta Hospitals CZ. Smlouvu o převzetí nemocnice podepsala s jejím majitelem Jakubem Zavoralem. Informovala o tom mluvčí Penta Hospitals Lenka Nová.

„Transakce ještě podléhá schválení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a do té doby nebude Penta do chodu nemocnice jakkoliv zasahovat. Obě strany se dohodly, že cenu za převod nezveřejní,“ uvedla Nová s tím, že do schválení smlouvy bude roudnickou nemocnici řídit současné vedení v čele s Davidem Soukupem. Ten ve funkci nahradil Tomáše Krajníka, který nemocnici po šesti letech opustil k poslednímu říjnu. Jednatelka Penta Hospitals Barbora Vaculíková ujistila, že společnost v nemocnici zachová akutní péči a všechna čtyři lůžková oddělení.

„Rozhodně nemáme v úmyslu omezovat poskytovanou péči a jakékoliv oddělení zavírat. V situaci, kdy vše funguje, by to ani nedávalo smysl,“ slíbila Vaculíková.

Penta Hospitals měla o roudnickou nemocnici zájem dlouhodobě. Bránily tomu ale spory mezi Jakubem Zavoralem a Josefem Krajníkem, kteří byli vlastníky nemocnice. Ty letos v září vyřešil verdikt Vrchního soudu v Praze, který potvrdil, že Krajník má podle dříve uzavřené smlouvy prodat svých 50 procent druhému podílníku Zavoralovi, jenž se tak stal jediným vlastníkem zdravotnického zařízení. Společnost Penta Hospitals CZ je člen investiční skupiny Penta, pod kterou spadá také vydavatelství Deníku VLM.