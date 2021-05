V případě muzea je to unikátní nález mincí, který byl objeven teprve loni v srpnu na Roudnicku. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších objevů za posledních deset let. Mince v podobě pražských grošů Václava IV., míšenských grošů a jednostranných feniků z Bavorska a Rakouska mohli lidé spatřit v rámci výstavy Kovová minulost Podřipska pouze několik dní při prosincovém uvolnění.

Jak připomněl ředitel muzea Martin Trefný, výstavy připravené už na podzim proto nyní muzeum prodlužuje. „Vzhledem k tomu, že jsme nevěděli, jak dlouho budeme uzavření, většinu mincí jsme poslali na čištění konzervátorům. Přesto jich je ve vitrínách nyní umístěno asi 30 až 40. Další výstavou, kterou návštěvníci uvidí, jsou antické vázy, které máme zapůjčené z Uměleckoprůmyslového musea v Praze,“ nastínil Trefný s tím, že v souvislosti s antickými vázami běží ještě jeden zajímavý projekt.

Ve spolupráci s Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví při Filozofické fakultě UJEP provádí muzeum jejich 3D mapování. Výsledkem by mimo jiné měla být digitální výstava, která bude putovat na více míst v kraji.

Výhodou výstavy není jen její umístění na více místech souběžně, ale také značná úspora v podobě pojištění těchto starověkých váz, které je jinak velmi drahé. Odhadní cena nejdražší z nich se šplhá ke třem milionům korun.

Třetí a novou výstavou v Podřipském muzeu jsou krajinomalby z 19. století malíře Ernsta Gustava Doerella, který svoji tvorbu zasvětil krajině Českého středohoří a Podkrušnohoří. Návštěvníci uvidí pohledy na krajinu středohoří a na vybraná města ležící na Podřipsku.

Kromě stálých expozic mapující prehistorický, středověký a novověký vývoj Roudnice a okolí nebo pohyblivého diorámatu Pohyblivý Říp postaveného z legendární stavebnice Merkur, bude v muzeu už brzy k vidění nová výstava. Věnována bude významnému členu roudnické židovské obce a vodnímu pólistovi Kurtu Epsteinovi, který na Olympijských hrách v roce 1936 reprezentoval naší republiku. Před válkou navíc bydlel v domě na náměstí Jana z Dražic, kde nyní muzeum sídlí.

„Jsme už několik let v kontaktu s jeho dcerou Helen Epstein, jež nyní žije v Bostonu a je úspěšnou spisovatelkou. Výstavu připravujeme společně s Památníkem Terezín a bude tvořena především dobovými fotografiemi a scany historických dokumentů. Kromě samotného Kurta Epsteina připomene také předválečný život židovských sportovců,“ popsal ředitel muzea.

K návštěvě láká i roudnická galerie. Už jen do 13. června si tam lidé mohou prohlédnout skupinovou výstavu 32 významných českých umělců Koncepty zrcadlení. Dosud byla díla k vidění pouze on-line.

Zaujme na ní například dílo Vladimíra Škody v podobě konkávního zrcadla z nerezové leštěné oceli se závěsným systémem, kdy se odraz kyvadla v zrcadle při jeho oddalování a přibližování mění.

Mezi neobvyklé exponáty patří i velkoformátové vibrující foliové zrcadlo autorky Magdaleny Jetelové. Reflexní plochy díla Posuny reality reagují na vlnové délky tónů a v intervalech se zdánlivě klidná plocha začne třást. Celkový dojem z pozorování umocňuje i nápis umístěný na zrcadle: „Esenciální již není patrné.“

Ředitel galerie Miroslav Divina přiblížil, že aktuální nová výstava prorůstá stálou expozicí, se kterou se organicky propojuje a zasahuje do stejných období českého umění. „Mimo to tu návštěvníci mohou vidět i menší výstavu v podobě jednoho nesmírně zajímavého obrazu Jaroslava Vožniaka, který představuje Ikara a stejně jako Ikarus, i tento obraz při převozu na jednu výstavu v 60. letech spadl do vody,“ nastínil Divina.Jedno z největších autorových pláten unesl vítr v roce 1964 během přepravy na výstavu do řeky. Zničené se dlouhé roky skrývalo na půdě jednoho domu, aby mohlo být v letech 2019 až 2020 zrestaurováno. Ikara je možné si v roudnické galerii prohlédnout do 8. srpna.

Na léto už kurátoři roudnické galerie chystají další výstavu. Představí se tu výběr obrazů a kreseb Zbyška Siona z 60. a 70. let. „Tento významný malíř je spojen s roudnickou galerií už od šedesátých let. Je zástupcem takzvané neoficiální scény československého umění. Dalo by se říci, že byl kritikem režimu a ve své tvorbě ilustroval složitosti doby a lidského života a povahy v době normalizace,“ vylíčil ředitel galerie. Výstava začne 25. června, zatím ale není jasné, zda bude kvůli epidemickým opatřením možné uspořádat vernisáž.

V galerii ze stejného důvodu zatím nechystají ani komentované prohlídky a koncerty. Rádi by však během letních prázdnin uskutečnili oblíbené příměstské tábory v podobě výtvarných dílen pro děti.

„Věřím, že se to podaří stejně jako v loňském roce. Zájemců už máme hodně,“ dodal Divina.