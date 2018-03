Podpořte potravinami Klokánek v krámku Bona Fide

Litoměřice - Až do 30. března se s dobročinným obchodem Hospice sv. Štěpána Bona Fide můžete zúčastnit sbírky trvanlivých potravin pro Klokánek.

Co můžete přinést? Vše, co se nezkazí a je v uzavřeném obalu. Tedy oleje, šťávy, koření, konzervy, čaje, snídaňové křupínky, zdravé sušenky a jiné dobroty. Sbírku pořádá Martina Šustrová a ateliér Fotky Jsou Radost. Krámek vše přijímá v rámci své otevírací doby, tedy ve všední den od 8.30 do 17.30 hodin, v sobotu od 10 do 15 hodin.

Obchod se nachází v Michalské ulici č. 21 na rohu ulic Michalská a Jarošova.