Litoměřice – Odpůrci prodeje nemocnice sbírali podpisy pro vypsání referenda. Mají jich dost, ale hlasování už v září odmítají.

Demonstrace a podpisová petice proti prodeji nemocnice ze začátku května 2019 | Foto: Deník / Karel Pech

Splněno. Podpisů občanů města potřebných k vypsání referenda o prodeji nemocnice má prý přípravný výbor tolik, že to bohatě překročilo zákonnou 10procentní hranici. Starosta města Ladislav Chlupáč (ODS) proto vyzval výbor, aby do pátku 7. června dodal otázku a podpisové archy pro ověření hlasů. Zastupitelé by nadcházející čtvrtek rozhodli o vypsání referenda v září. Tajemník Milan Čigáš ale potvrdil, že v pátek ve 14.30 hodin podatelna úřadu zavřela, aniž by požadovaná data dorazila.