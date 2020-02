/VIDEO/ Miloslav Šára staví u přírodního parku dál. Chová naději, že mu tam penzion povolí inspekce životního prostředí. Podle expertů se však mýlí.

Přejít do galerie

Stavební ruch na stavbě M. Šáry a L. Brůnové | Video: Deník/J. Balvín

Dělníky pilné jako včeličky, kdo by je nechtěl. Problém je, že rozestavěný dům rozměrů menšího penzionu, na kterém se muži činí, stále nemá povolení. „Musím to přikrýt, aby do toho nepršelo,“ komentoval podnikatel Miloslav Šára v uplynulých dnech stavební ruch na rozsáhlém pozemku v ochranném pásmu přírodního parku Dolní Poohří.