Litoměřice zvítězily v obou hlavních kategoriích průzkumu, tedy v atraktivitě podnikatelského prostředí i v přístupu veřejné správy. „Snažíme se co nejvíce s podnikateli a lidmi komunikovat. A když to jen trochu jde, snažíme se jim vyjít vstříc, žádostem vyhovět, pomoct jim. Pracujeme na tom, aby tady byly pro podnikání dobré podmínky. Přijít může každý. Snažíme se všechny žádosti a problémy nějak vyřešit,“ odpovídá litoměřický místostarosta Lukas Wünsch na otázku, co podle něj stojí za opakovaným úspěchem města.

Podnikatelé v Litoměřicích chválí atmosféru ve městě, vidí ale stále prostor ke zlepšení. „Město je moc pěkné, to určitě ano. Prostředí lidi láká. Ale vždy je co zlepšovat. Podle mého by se mohla zlepšit komunikace s radnicí. Nás, co podnikáme v cestovním ruchu, trápí třeba rušení některých reklam nebo například drahé parkování v centru,“ myslí si Jan Svoboda, který má ve městě Penzion U Borovičků.

Podle projektu, který už třináctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst, přibývá v Litoměřicích více než jinde v regionu nových podnikatelů. Živnostníci hodnotí lokalitu jako atraktivní, je tam také nižší nezaměstnanost. Dobře hodnocená je i vstřícnost radnice a její webové stránky.

Druhou pozici v souboji měst z Ústeckého kraje vybojoval Most. Uspěl díky nadprůměrným ekonomickým ukazatelům i v testování, kdy se prostřednictvím fiktivních podnikatelských dotazů ověřuje, jak rychle a kvalitně úředníci odpovídají. Bronzovou medaili má Roudnice nad Labem. Projekt organizuje společnost Communa, partnerem je také Svaz obcí a měst ČR.

Na opačném pólu tabulky je Žatec, město chmele a piva, které by rádo prošlo i na seznam UNESCO. V letošním žebříčku je až poslední, šestnácté. Vedení města upozorňuje, že hodnocení nemusí být úplně vypovídající a objektivní. „To nás samozřejmě mrzí, rádi bychom byli výše a udělali něco pro zlepšení. Na druhou stranu při podobných hodnoceních a projektech hodně záleží na kritériích, které se hodnotí, podle čeho se to vybírá, na oslovených respondentech a podobně. Osobně si nemyslím, když nás srovnám s ostatními městy v kraji, že bychom na tom byli tak špatně. Moc tomu nevěřím. Naopak si myslím, že pro komunikaci a dobré podnikatelské prostředí se snažíme dělat hodně,“ brání Žatec místostarosta Jaroslav Špička.

Někteří živnostníci a firmy ve městě upozorňují, že by se komunikace a vstřícnost radnice k podnikatelům mohla zlepšit. „Děláme pravidelná setkání s lidmi. Kdokoli, i podnikatelé, nás může kdykoli oslovit telefonem, mailem, osobně, jsme komunikaci otevření. Myslím, že komunikujeme dobře a tak otevřený úřad, jako máme v Žatci, jen tak někde není,“ hodnotí žatecký místostarosta.

Deník se zeptal některých žateckých podnikatelů i na další nedostatky, které jim ve městě vadí. Například ty z tamního náměstí Poperinge trápí nepořádek, který s radnicí prý dlouhodobě řeší. „Kdyby toto vyřešili, určitě by se tady lépe podnikalo. Nějak by to vypadalo, bylo by to tady hezčí,“ myslí si Romana Löwl, která na náměstí provozuje rychlé občerstvení.

Odpadky jsou tam údajně často v záhonech, ve větším množství se povalují na volném prostranství, koše „přetékají“. Místní živnostníci si stěžují, že by se tam mohlo uklízet častěji, město se prý nestará tak, jak by mělo, reaguje prý pomalu a nedostatečně. „Trápí nás tady velký nepořádek. Pořád na to musíme upozorňovat. Komunikace s radnicí by mohla být v tomto směru lepší, mohli by si problémů více všímat sami,“ pokračuje Löwl. „V některých oblastech by se podmínky pro podnikatele mohly zlepšit. U nás například úklid. Je tu často nepořádek, je tu dost obchodů a nevypadá to dobře,“ myslí si také majitelka květinářství Jarmila Nechutná.

Žatecký místostarosta říká, že se veřejná prostranství uklízí často. „Ale stížnosti na nepořádek vnímáme. Aktuálně intenzivně řešíme, jak situaci na veřejných prostranstvích zlepšit,“ slibuje nápravu Jaroslav Špička.

Město pro byznys – celkové pořadí: 1. Litoměřice, 2. Most, 3. Roudnice nad Labem, 4. Ústí nad Labem, 5. Louny, 6. Bílina, 7. Děčín, 8. Lovosice, 9. Teplice, 10. Litvínov, 11. Varnsdorf, 12. Podbořany, 13. Rumburk, 14. Kadaň, 15. Chomutov, 16. Žatec