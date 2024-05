Roudnická firma, která je úspěšně vyrábí už skoro pro celý svět, bude na trhu brzy už 30 let. Oslaví to 27. června, kdy pozve dovnitř areálu bývalých roudnických strojíren a sléváren (ROSS) u Špindlerovy ulice lidi na koncert Tří sester i na prohlídku závodu.

Během tří dekád firma, která se původně jmenovala Milos, skoupila několik konkurenčních firem doma i v zahraničí včetně americké Tomcat a postupně se stala světovým lídrem oboru s obratem kolem miliardy korun ročně.

Současný CEO podniku je zároveň jejím zakladatelem: František Zykan, loňský podnikatel roku Ústeckého kraje, vystudoval v Roudnici strojírenské gymnázium, profesně začínal jako jézetďák v Hrobcích. Po večerech pouštěl lidem jako DJ disko. A právě při těchto akcích dostal nápad věnovat se výrobě konstrukcí, které potřebují hudebníci i zvukaři.

Tehdy se ještě někdy používaly dřevěné nebo železné konstrukce, které vypadaly podobně jako lešení. Ale už nastupoval hliník. A ten dodnes tvoří základ Zykanových konstrukcí, které z Roudnice postupně dobyly svět. Na větší rozpětí „stejdží“, třeba 40 metrů na nosnost 100 tun, kterou si objednávala Metallica, ale musela hliník nahradit odolnější ocel.

„Představte si to jako lego,“ odpovídá Zykan na dotaz, co a pro koho vlastně A4I vyrábí. „Zákazníci od nás kupují jak krabici s Hradem Harryho Pottera, tak velké univerzální pytle s kostičkami,“ doplňuje CEO.

A jak že to vznikají „kostičky“ tohoto lega, tedy různě široké a dlouhé trubky, nezbytné pro stavbu konstrukcí? „Jako v masomlejnku,“ směje se CEO. „Vezme se hliníkový blok a protlačuje se matricí. Jako kdybyste doma dělal sekanou,“ dodává Zykan.

Sekanou z produkce „matky“ A4I v Roudnici nebo jejích „dcer“ v zahraničí už využili pořadatelé festivalů Ultra na Floridě, Glastonbury v Anglii nebo Lollapalooza v Německu a vystupovali na nich třeba Rolling Stones, Robbie Williams, Pink nebo Bruce Springsteen.

Už od začátku František Zykan výrobu koncentroval do areálu bývalých strojíren a sléváren. Tady je dodnes, ale s několika halami, kde na zakázkách pracují už nejen lidé, ale i roboti, zabírá už podstatně větší kus pozemku než dřív. První větší kšeft Zykan dostal do pražské Lucerny. Jako další milník pro rozvoj firmy pak označuje rok 2007, kdy převzal konkurenční podnik z Olomouce. A potom rok 2012 s první zahraniční akvizicí.

Dnes pro Area Four Industries pracuje dohromady 400 lidí celkem 15 různých národností ve výrobních podnicích v Česku, Itálii, USA, Holandsku nebo Číně. Další jsou v prodejně technických kancelářích, tu zatím poslední v únoru otevřeli v Singapuru. I kvůli neustávající expanzi do zahraničí mají ve firmě stále nedostatek lidí a momentálně hledají některé do dílen, ale i do manažerských pozic.

Podle insiderů se perspektiva celého oboru rýsuje růžově. „Lidé budou pracovat čím dál méně, a budou mít tedy více volného času. Pro firmy jako AFI je díky tomu prostor pro růst,“ potvrzuje marketingový manažer Aleš Rouček. Dalšími trendy v zábavě je podle něj posilování velkých a na druhé straně komorních akcí. Střed oslabuje.

„A u velkých akcí je tlak pořadatelů, aby měl návštěvník za koupenou vstupenku pocit, že viděl něco výjimečného,“ dodává Rouček s upřesněním, že jde o kvantitu vybavení pro „stejdže“ i jejich specifičnost. Zcela běžné je dnes využití LED technologií s videoprojekcemi a přibývají také nároky pořadatelů velkých akcí na pohyb konstrukcí a jejich rotování.