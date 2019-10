Výjezd speciální pojízdné chemické laboratoře z Třemošné na Plzeňsku. Ten si v úterý večer vyžádala zásilka se zhruba půlkilovým sáčkem s neznámým práškem. V úterý 29. října přišel do firmy Agrotip v Roudnici.

Podezřelý prášek zalarmoval chemiky. Objevil se ve firmě v Roudnici | Foto: Deník / Karel Pech

Zaměstnanci, kteří s ním přišli do styku a oznámili jeho nález hasičům, kvůli tomu na čas nemohli domů. „Přišel tam balíček s práškem. Neví se, co to je, čekáme na laboratoř,“ potvrdil v úterý večer mluvčí krajských profesionálních hasičů Lukáš Marvan.