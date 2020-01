To jdu takhle z akce s foťákem v ruce a byl by hřích nějakou tu námrazu necvaknout. Tak jsem obešel náměstí a Dómský pahorek, pár foteček je na světě.

Není to ještě úplně ono, při minus deseti by to bylo hezčí, ale i tak se příroda hned v novém roce trošku vyšňořila.