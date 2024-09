Počasí se zatím příliš nelepší a zatím není jasné, jestli v Litoměřicích nevystoupá Labe do té míry, že to ve městě způsobí výraznější komplikace.

Otazníky tak momentálně panují i kolem pořádání vinobraní. S akcí, která má být v sobotu 21. září, se zatím stále počítá. „Počkáme zhruba do poloviny týdne. Nejpozději ve čtvrtek by mělo být jasno,“ řekl k případnému zrušení akce Jiří Adámek (ANO), litoměřický radní, zodpovědný za kulturu.

Další otazníky jsou kolem toho, jestli bude kvůli ztrátám ze zrušené Zahrady Čech potřeba zadotovat Městská kulturní zařízení (MKZ). Ta budou muset vracet lidem vstupné, stánkařům poplatky za pronájem, možná i dotace.

Pořadatelé byli sice pojištěni i na ušlý zisk, je ale otázka, co všechno pojišťovna proplatí. „Pokud by byla ztráta, město ji bude muset sanovat,“ uvedl Adámek s tím, že případnou finanční injekci do MKZ by řešilo mimořádné zastupitelstvo před koncem roku.

Co se ještě týče kultury ve městě, pozitivní je, že se podařilo opravit závadu, kvůli které bylo počínaje 5. zářím na čas zavřené litoměřické kino Máj. K opravě mohlo dojít díky finanční podpoře, kterou městští radní schválili ve středu. V kině se promítá už od soboty.

