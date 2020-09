Splašky už nepůjdou do země. V Počaplech se dočkali kanalizace a čistírny

Nakládání s odpadními vodami bylo v Počaplech už neudržitelné. Splašky se tu hromadily v bezodtokových jímkách, odkud se odvážely na čističku do Litoměřic. Ale také v septicích, jejichž přepady vedly do dešťových stok a následně do vsaku. To už je ale minulostí. Tento týden totiž ve vesnici, která je místní částí Terezína, slavnostně uvedli do zkušebního provozu novou kanalizaci a čistírnu odpadních vod.

Nová čistírna odpadních vod v Počaplech | Foto: Deník/Karel Pech

Vedoucí terezínského odboru rozvoje, výstavby a správy majetku Robert Czetmayer připomněl, že projekt se připravoval dlouhých čtrnáct let. „Prošli jsme si martyriem shánění peněz. Vyšel nám až třetí pokus žádosti o dotaci a poté jsme řešili, jak uhradit zbývajících zhruba padesát procent nákladů. Kromě ministerstva zemědělství nám pomohl také Ústecký kraj a Severočeská vodárenská společnost,“ popsal Czetmayer. Hejtman Oldřich Bubeníček, který se spuštění provozu také účastnil, potvrdil, že Terezín by s ohledem na omezené finanční zdroje nemohl bez pomoci tak náročný projekt zrealizovat. „Je dobře, že to konečně vyšlo. Čistička i kanalizace má své opodstatnění i s přihlédnutím k tomu, že vesnice leží na břehu Labe. Pokud chceme mít řeku v rámci možností čistou, tak čističky kolem ní být musí,“ uvedl hejtman. Projektant Severočeské vodárenské společnosti Petr Plichta přiblížil, že čistírna a kanalizace má kapacitu pro dvě stovky uživatelů, což je pro současných zhruba 150 obyvatel Počapel dostačující. FOTO: Letec Jiří Kučera má v Roudnici pamětní desku na domě, kde žil Přečíst článek › Provozovatelem celého zařízení budou Severočeské vodovody a kanalizace. Počapelští tak budou za stočné platit stejný tarif jako zbytek uživatelů v severních Čechách. Čistírna odpadních vod v Počaplech stojí naproti kostelu na okraji obce. Odpadní vody se do ní odvádějí pomocí kombinované kanalizace. Tvoří ji gravitační kanalizace se dvěma čerpacími jímkami a kanalizačními výtlaky o celkové délce 1245 metrů. „Stávající septiky budou nyní postupně vyřazovány z provozu, vydezinfikovány a zasypány vhodným materiálem,“ poznamenal Czetmayer a doplnil, že samotná stavba začala v srpnu 2018 a skončila na konci loňského roku. Celkové stavební náklady se vyšplhaly na bezmála 19 milionů korun bez DPH. Řada dalších, především malých obcí v litoměřickém okrese však na kanalizaci ještě čeká. Podle dat z Českého statického úřadu žije v okrese bezmála 120 tisíc lidí. Mluvčí Severočeských vodovodů a kanalizací Iveta Kardianová informovala, že na kanalizační řad je v současné době připojeno 91 610 obyvatel Litoměřicka.

