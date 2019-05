Terezín - Jan Munk zemřel ve věku 72 let v neděli 12. května ráno.

V čele terezínského památníku stál 27 let od roku 1990, poté odešel do Prahy, kde od roku 2012 vedl tamní židovskou obec. Za téměř třicetileté působení ve funkci ředitele vybudoval z Památníku Terezín důstojné a celosvětově uznávané pietní místo, které ročně navštíví statisíce lidí. Se svým týmem také dokázal postavit památník opět na nohy poté, co Terezín v roce 2002 postihly zničující povodně. Jan Munk se rovněž zásadním způsobem podepsal na činnosti židovských organizací. Pražská židovská obec oznámila, že pohřeb se bude konat v pondělí odpoledne na Novém židovském hřbitově v Praze.