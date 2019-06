Od nápadu jen měsíc. Tak krátkou dobu trvalo otevření nové knihovny v Býčkovicích. V okrese je podobných malých biblioték 73. Zbytek obcí možná povzbudí právě ta, kterou zřídili ve vesnici čítající jen kolem tři sta potenciálních čtenářů. Poslední podobná malá knihovna v litoměřickém okresu vznikla před 17 lety, o další uvažují v Trnovanech.

Starostu Býčkovic Davida Matušku „nakoplo“ vystoupení regionálních metodiček litoměřické Knihovny K. H. Máchy. Ty v květnu v Kyškovicích starostům malých obcí na jejich setkání připomněly, že bývalá okresní knihovna nadále podporuje knihovničky i v těch nejzapadlejších vsích.

To se Matuškovi zalíbilo. „Moje práce je oživit úřad. Chci, aby to nebyl mrtvý barák a lidé sem začali chodit,“ říká starosta, který je ve funkci prvního muže obce teprve od loňských komunálních voleb. A už teď chodí do zasedačky úřadu cvičit místní ženy, k dispozici je tu i místnost s ping-pongovým stolem.

V regálech nové knihovny čeká na své čtenáře už asi 300 titulů, které věnovala litoměřická bibliotéka. Ta býčkovická je už 73. místní knihovnou v litoměřickém okrese, o které Knihovna K. H. Máchy pečuje s dotací krajského úřadu. Distribuuje mezi ně takzvaný výměnný fond, tedy knihy, které mezi obecními knihovnami putují na střídačku.

On-line katalog i web

Litoměřická „matka“ svým „dcerám“ zařizuje i on-line katalog a web. „V našem regionu máme nejhustší síť knihoven,“ upozorňuje regionální metodička litoměřické knihovny Eva Krejčí. Další malou knihovnu prý chtějí založit v Trnovanech. Na knihy, které jsou čím dál dražší, si přihazují k balíčku od kraje i samy obce. Příspěvek 5 korun na obyvatele poskytují téměř všechny z okresu, kde mají knihovny.

O to, aby čtenáři knihy řádně vraceli v Býčkovicích, se stará starostova manželka. Otevřeno je každé pondělí od 16 do 19 hodin, po domluvě i mimo tuto dobu. Do místní knihovny se za necelých 14 dní fungování zaregistrovalo už 24 čtenářů. „Převažují starší ženy, což kopíruje demografickou křivku v obci, kde máme hodně seniorů,“ konstatuje Monika Matušková.

Zatím tu mají přihlášeného jen jednoho dětského čtenáře. Knihovnice absolvovala učitelství českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě ústecké univerzity. I proto čte hodně, hlavně knihy českých autorů. K louskání písmenek vede i své tři děti. A manžela, který dostal čtenářskou průkazku s číslem jedna. „Já moc nečtu,“ kaje se s úsměvem Matuška. Půjčil si ale audioknihu, detektivku od Jo Nesbøa.

Lidé si můžou do bibliotéky na úřadu zajít i na počítač s internetem. Plánují sem instalovat posezení, aby si tu lidé mohli dát i kafe. „V současnosti plní knihovna i jiné funkce než jen půjčování knih,“ připomíná Matušková, která má prý plno nápadů, jak to předvést i u nich ve vsi. V plánu má tvořivé dílny i doučování pro děti.

Motivuje ji k tomu i to, že se prý obecní život v Býčkovicích dosud točil kolem mužské zábavy jako fotbal nebo pivo. „Program pro ženy, děti nebo pro všechny tu chybí,“ zmiňuje knihovnice, kterou podporou obecního života inspiruje hlavně knihovna ve Vědomicích u Roudnice nad Labem, kam se chce co nejdřív zajet podívat.

Novou knihovnu v Býčkovicích otevřeli 12. června. Tedy jen dva dny poté, co zastupitelé na zasedání schválili její zřízení. „Otvíračku“ spojili se setkáním s jubilanty nad 60 let. „Jsou nadšení, až mě to překvapilo,“ říká knihovnice o ohlasech místních. Na fotbale prý k ní chodili spoluobčané a slibovali, že přijdou a zaregistrují se.

Pro pamětníky není existence knihovny v Býčkovicích úplné novum. V 80. letech podle nich sídlila na národním výboru a v hospodě. Zrušili ji se sloučením obce s blízkými Ploskovicemi, které už ale řadu let není skutečností.