Slavnostní odhalení díla je naplánované u příležitosti třicátého výročí pádu totality na neděli 17. listopadu v 11 hodin. Od 10 hodin mu bude předcházet bohoslužba za 30 let svobody v kostele Všech svatých.

Následně účastníci akce společně půjdou do parku Václava Havla, kde položí květiny u busty prezidenta, který se před lety stal vůdčí osobností revolučního dění. Autorkou plastiky je litoměřická sochařka Alžběta Kumstátová.

Trikoloru vnímám jako jeden ze silných vizuálních symbolů sametové revoluce a pádu totality, říká sochařka

Kdy jste se o nabídce pracovat na tomto objektu k výročí revoluce dozvěděla a co to pro vás znamenalo?

Bylo to někdy začátkem minulého roku, kdy mě za litoměřickou ODS oslovil Karel Krejza. Líbil se jim můj návrh ve výtvarné soutěži na pomník u Masarykovy základní školy. Zavolal mi a zeptal se, zda bych nechtěla návrh zpracovat k příležitosti oslav výročí Sametové revoluce a vytvořit objekt, který bude připomínkou této události. Již jsem v minulosti vytvořila pro město Litoměřice sochu Václava Havla. Souzním jak s jeho odkazem, tak s odkazem Sametové revoluce. Bylo a je pro mě ctí, pracovat na těchto projektech.

Jak dlouho jste na něm pracovala?

Na objektu jsem pracovala od minulého roku.

Vaše dílo v podobě trikolory má být symbolem demokracie, proč právě trikolora?

To je trochu zavádějící. Moje dílo nemá být symbolem demokracie, ale připomínkou události, která nastartovala změny vedoucí ke změně režimu z totalitního na demokratický. A právě trikoloru vnímám jako jeden ze silných vizuálních symbolů sametové revoluce a pádu totality. Nosil jí na klopě skoro každý, včetně mne. Proto se mi zdála vhodná jako námět pro pomník, připomínající 30. výročí sametové revoluce. Ze sochařského hlediska mě zajímalo převedení měkké formy (stuhy s barvami trikolory) do pevné. Spínací špendlík, na kterém stuha visí, v symbolické rovině spojuje něco, co nedrží dohromady, je roztržené, rozbité. Když sleduji dnešní rozdělenou společnost, zdá se mi, že se význam třicet let starého symbolu v tomto směru propojuje i se současnou společenskou situací.