Nemáme internet, nemáme terminál, zrušili jsme platby kartou kvůli bankovním poplatkům. Takové argumenty slyšel reportér Deníku hned několikrát poté, co se vydal na návštěvy koupališť na Litoměřicku. Agentura STEM/MARK vypracovala pro společnost Euronet, která poskytuje bankomaty, průzkum, který ukázal, že každý čtvrtý oslovený Čech se setkal minimálně s jedním obchodem či provozovnou, kde dřív akceptovali platební karty a nyní od tohoto způsobu platby ustoupili.

Zatímco v Lovosicích na koupališti i v občerstvení v areálu lze zaplatit kartou bez problémů, tak v nedalekém kempu u Píšťanského jezera na druhé straně Labe je situace jiná. Mladý výběrčí vstupného a poplatku za parkování sice po ruce bankovní terminál má, ale je to jen taková dekorace. Možná upomínka na dobu minulou. „Kartou u nás nezaplatíte. Proč? Protože tady nemáme internet,“ řekl a dodal, že si myslí, že stejná situace bude i v jediném tamním otevřeném občerstvení.

Měl pravdu. „Ne, bohužel, karty nebereme, protože nemáme terminál. Jen hotovost,“ potvrdila ve vedru plně vytížená obsluha. Fronta na občerstvení pořád přibývala. „Mně to nevadí. Mám sice kartu v telefonu, ale sem chodím pravidelně, takže jsem připravený,“ komentoval situaci mladík Martin stojící frontu na pivo.

I kemp na rybníku Chmelař bere pouze hotovost. „V restauraci přímo v kempu preferují hotovost, ale v několika stáncích na pláži kartou platíme,“ potvrdila telefonicky pracovnice Úštěckých služeb.

Bez hotovosti se nedostanete ani na koupaliště v Litoměřicích. Na to narazila mladá maminka, která šla s klučinou na koupaliště hned na desátou, kdy se areál otevírá. Hotovost sice měla, ale pouze pětisetkorunovou bankovku a pokladní ještě neměla drobné nazpět. „Jsem tady deset let a karty jsme nikdy nebrali. Proč to tak je, to byste se musel zeptal jinde, já jsem tu jen jako dělník,“ řekla v mírné nadsázce pokladní Irena Pališová.

Maminka nakonec vyřešila situaci tím, že si koupila něco k pití v areálu, čímž pětistovku rozměnila a vrátila se zaplatit vstupné. Absurdní je, že v okénku s občerstvením mohla zaplatit i bezhotovostně.

Na dotaz Deníku, proč se nedá platit vstupné kartou, odpověděl provozovatel koupaliště Ladislav Beneš: „Důvody jsou v zásadě dva. Jednak se jedná o rychlost odbavení a pak musíme do budky, kde je pokladna, zavést internet,“ vysvětluje Beneš s tím, že možnost platby kartou zvažuje.

Jsou země, kde bere karty každý drobný živnostník na ulici, což ovšem stále méně platí v Česku. Kartou nezaplatíte přívoz mezi Lovosicemi a Píšťany, ani si nekoupíte pivo ve stánku u nádraží Litoměřice město. „Karty nebereme, ale hned na nádraží najdete bankomat,“ nabídla řešení prodavačka. Evidentně se s touto situací nesetkala poprvé.

Restaurace na náměstí jak v Litoměřicích, tak v Lovosicích karty akceptují, stejně jako stánek se zmrzlinou umístěný na Mírovém náměstí nedaleko budovy litoměřického muzea.