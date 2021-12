Město, které objekt koupilo v roce 2012 už jako ruinu od majitele žijícího ve Spojených státech, začalo v uplynulých dnech s demolicí části nezastřešených chátrajících budov na východní straně, které nejsou památkově chráněné. Soubor domů, které k pivovaru v Poděbradově ulici přiléhají z levé strany, nemají podle starosty města Františka Padělka žádné další využití, a proto bylo už před časem rozhodnuto o jejich odstranění.

„Budovy jsou ve špatném stavu a ničemu neslouží. Navíc hned naproti je vlakové nádraží, které je vstupní branou do města a pohled na ruiny není hezký. Právě s vlakovým nádražím souvisí i případné další využití prostoru, jež po demolici budov zůstane. Jednáme s Českými drahami o tom, že by zde vybudovaly parkovací místa,“ uvedl Padělek. Řada lidí z Roudnice, ale i z okolních obcí totiž vlakovou dopravu v podobě přímého spojení s Prahou nebo s Ústím nad Labem využívá a najít volné parkovací místo v blízkosti nádraží bývá problém.

„V příštím roce by mohlo dojít k nějakým konkrétním závěrům a v roce 2023 by se už mohly zahájit práce,“ doplnil starosta.

Samotná demolice má skončit v lednu příštího roku a řidiči projíždějící Poděbradovou ulicí musí po celou dobu počítat s dopravními komplikacemi v podobě zúžené vozovky a pohybu těžké techniky. Vzhledem k charakteru budov musí stavební firma práce provádět postupně a pomalu. Materiál, který po demolici zůstane, musí následně také vytřídit a odvést.

Samotnou historickou a památkově chráněnou část pivovaru město opravuje postupně. Na kompletní rekonstrukci by podle odhadů potřebovalo několik stovek milionů korun. V posledních letech tam zajistilo alespoň nejnutnější práce. Aby se zamezilo další rychlé devastaci, bylo nutné objekt provizorně zastřešit. Následovalo částečné odvodnění a likvidace suti. Vyklidit bylo nutné i nepořádek, který tam zůstal po bezdomovcích. Opraveny jsou také omítky a rozvody elektroinstalace.

Objekt město předalo k užívání obecně prospěšné společnosti Říp. Ta má v Roudnici na starosti i provoz kulturního domu a pořádání různých akcí. Kromě toho zajišťuje propagaci a rozvoj turistického ruchu a chod Informačního a dopravního centra Podřipska. V prostorách bývalé sladovny by společnost chtěla vybudovat muzeum regionu Podřipska, jehož expozice by představila nejen tradiční řemesla, ale i průmysl nebo sport. Podle ředitele společnosti Říp Luďka Jirmana tento záměr stále trvá.

„Zatím ale není jisté, kdy se muzeum podaří zprovoznit a otevřít veřejnosti. Naše plány značně ovlivnila epidemie koronaviru,“ vysvětlil Jirman a připomněl, že před pandemií se tu konaly kulturní akce a návštěvníci mohli využít i prohlídkovou trasu.

300 let výroby piva, 50 let chátrání

Velký vrchnostenský pivovar nechali ke konci 17. století postavit majitelé nedalekého zámku Lobkovicové. Výroba tu byla zahájena v roce 1676. V první polovině 50. let 19. století do podoby areálu zasáhla stavba železnice. Ve druhé polovině 19. století byl pivovar přestaven na strojní. Až do roku 1948 patřil rodině Lobkoviců. Po znárodnění začal objekt rychle chátrat a v roce 1975 tu skončila i výroba piva. Po Sametové revoluci ho Lobkovicové dostali zpět, ale neměli pro něj využití a prodali ho. Nový americký majitel se o pivovar ale nestaral. Citelnou ránu mu navíc zasadily povodně v roce 2002.