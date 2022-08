Město hledá nájemce další části pivovaru, kterou opraví. Má to být potravinář

Na litoměřické radnici poptávají dlouhodobého nájemce do dalších prostor bývalého pivovaru na Tyršově náměstí. Radní by v brownfieldu v centru města chtěli vedle stávajícího skladu nápojů a nového menšího pivovaru podnikatele s potravinářskou výrobou. Nájem by měl dostat minimálně na 10 let. Město získalo na rekonstrukci budovy státní dotaci, pro nového nájemce by měla být připravena k 1. lednu 2025.

Stav budovy před zahájením rekonstrukce v lednu 2022. | Foto: Městský úřad Litoměřice