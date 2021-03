Zařízení v podobě varny a tanků, které dodala firma Pacovské strojírny, by mělo být namontované v následujících týdnech. Poté bude zahájen zkušební provoz.

Za jako dlouho však lidé budou moci staronové pivo Kalich ochutnat, není podle zástupce firmy Pivovar Litoměřice Dionýze Hutára možné přesně říct.

„Na to vám nikdo neodpoví. Vše je odvislé od toho, jak se bude v republice vyvíjet pandemická situace. My připravení v každém případě musíme být a určitě zareagujeme, jak se uvolní opatření. Nemůžeme ale začít vařit pivo, když jsou uzavřené restaurace,“ vysvětlil zástupce firmy, která se jako jediná předloni přihlásila do výběrového řízení města na pronájem rekonstruované části pivovaru.

Plány na znovuzahájení výroby piva přitom ještě na začátku loňského roku počítaly s první várkou už během léta. Zastavila je však pandemie koronaviru. I přes její trvaní a nelehkou situaci v tomto oboru chce rodinná firma, která městu za prostory už platí nájem, výrobu spustit.

Tak vypadal pivovar v roce 2016:

„Bohužel jsme se trefili do velmi nešťastné doby, ale nic jiného než rozjet zkušební provoz nám z ekonomického hlediska nezbývá,“ poznamenal Dionýz Hutár. Do budoucna chce firma Pivovar Litoměřice provozovat vlastní restauraci, kde by své pivo nabízela. Distribuovat ho chce také do ostatních podniků jak na Litoměřicku, tak i v Ústeckém kraji.

Zatím není ani jasné kolik pivovar bude mít zaměstnanců. „Záleží na tom, jak nám bude postupně nabíhat výroba. Může to být od čtyř až do deseti, pokud otevřeme vlastní restauraci. Podle prognóz bude ale letošní rok obtížný a bude podobný roku loňskému,“ doplnil Hutár.

Ze začátku chtějí pivovarníci produkovat asi 1,5 tisíce hektolitru ročně. V dalších letech by se výstav mohl zvýšit až na čtyři tisíce hektolitrů ročně.

Výroba piva v litoměřickém pivovaru skončila na podzim 2002 z ekonomických důvodů. V té době zaměstnával zhruba třicítku lidí. Později areál koupilo město. Na opravu jedné z jeho částí získalo dotaci od ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) z programu Restart určeného na regeneraci brownfieldů.

O další podporu na opravu další části pivovaru bude město MPO žádat v nejbližší době. „Pokusíme se opět uspět s žádostí o podporu na zchátralou pravou část objektu pivovaru. Mohla by zde vzniknout další podnikatelská aktivita zaměřená například na gastronomii, která by charakterem poskytovaných služeb navázala na vedlejší pivovar. Tyršovo náměstí by poté mohlo být nově zadlážděno a vznikla by zde, v těsném sousedství hradu, parkoviště a parku Václava Havla, reprezentativní část historického jádra města s velkým turistickým potenciálem,“ nastínil litoměřický místostarosta Karel Krejza.