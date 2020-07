Zdržení nabrala výroba staronového piva Kalich. V levé, rekonstruované části památkově chráněného bývalého pivovaru se ve velkém původně mělo vařit už zjara. Teď se hovoří spíš až o konci roku.

Na rekonstrukci brownfieldu v centru města získaly Litoměřice výraznou finanční injekci z programu Re:start na pomoc strukturálně postiženým regionům. Oprava objektu byla hotová s koncem minulého roku. Na radnici chtěli, aby se tu opět vařilo pivo.

Do soutěže se přihlásil jediný zájemce, nově vzniklá rodinná firma Hutár Agro se sídlem v Praze, ale původem z regionu. Podnik dříve než před rokem avizoval produkci piva hned tří značek. Včetně toho s označením Kalich, na které s láskou vzpomíná řada litoměřických pamětníků. S výstavem postupně až čtyři tisíce hektolitrů ročně tehdy společnost plánovala začít zkraje tohoto roku, v lednu už ale mluvila o jeho polovině.

Kolem nového pivovaru je však nadále ticho. Výrobu prý zpozdily následky koronakrize. Už dříve uzavřená smlouva ale společnost zavazuje k placení nájmu i bez vaření.

Oficiálním jednatelem firmy Hutár Agro je Daniel Hutár, dříve ale s novináři komunikoval jeho otec Dionýz Hutár. Ten teď redaktora s otázkou, kdy se v pivovaru bude znovu vařit, odkázal na mluvčí města. „Hutárovi řádně platí městu nájem v souladu s projektem,“ ujistila Eva Břeňová. „Posun spuštění výroby je dle vyjádření jejich jednatele způsoben důsledky koronaviru, které mimo jiné ukazují i na určitě změny v chování spotřebitelů. Právě jim byl v některých ohledech uzpůsoben podnikatelský záměr nájemce objektu,“ dodala litoměřická mluvčí.

Podle veřejně dostupné smlouvy chodí na městské konto od podniku 40 tisíc bez DPH měsíčně, nájem Hutárovi s městem sjednali do konce roku 2029. Nájemce se zároveň zavázal do pěti let provést v objektu investice ve výši šest milionů korun.

Zpoždění výroby piva v objektu rekonstruovaném i z peněz Re:startu nepřekvapilo šéfa tohoto vládního programu Miloše Soukupa. „Posuny kvůli koronaviru byly napříč všemi operačními programy a dotačními tituly, ať už národními nebo evropskými,“ konstatoval Soukup.

V sousedství pivovaru je restaurace Pivovarský sál, Hutárovi jí aspoň prozatím nemínili konkurovat podnikem s vlastním pivem. Kapacita opravených ploch je prý tak akorát na výrobu a sklady včetně souvisejících prostor. Firma plánovala vařit celkem tři druhy piva. „Chceme navázat na tradici, která v Litoměřicích byla, půjde tedy o jedenáctku, pivo Kalich, kterým je město nejproslavenější,“ uvedl dříve Dionýz Hutár. Nadto tu zamýšleli vařit jedno levnější pivo a jeden dražší speciál. Rodina se už delší dobu věnuje výrobě vína a Hutár junior studoval technologii potravin na chemicko-technologické fakultě, tedy i věci týkající se vaření piva.

Stavba probíhala loni na 650 metrech čtverečních ve dvou podlažích bývalého pivovaru, podle dřívějších informací stála město kolem dvaceti milionů, asi polovinu z toho dal Re:start. Zakázku vysoutěžila ústecká firma INSKY. Na litoměřické radnici loni mluvili i o tom, že by chtěli v obnově pustnoucího areálu pivovaru pokračovat. V pravé části by rádi viděli uměleckou sklárnu.

S penězi Re:startu už dříve město opravilo části areálu v bývalých kasárnách pod Radobýlem. Obnova pivovaru je podle vyjádření dřívější šéfky Re:startu v Ústeckém kraji Gabriely Nekolové mezi dosud podpořenými projekty v České republice unikát.

Financování podobných projektů speciálním vládním programem by neměla být ani zdaleka uzavřená kapitola, a to nejen v Litoměřicích, ale v celém regionu. Soukup uvedl, že momentálně komisaři hodnotí podané žádosti o další projekty z Ústeckého kraje na obnovu brownfieldů pro nepodnikatelské využití. A také žádosti o příspěvky na demolice v sociálně vyloučených lokalitách. Kdo z žadatelů uspěje, by mělo být známo nejpozději v říjnu. Uzávěrku jedné z výzev přitom prodloužili kvůli koronaviru, který mohl včasné podávání žádostí různým subjektům zkomplikovat.