Zdejší jezero je jedinečným útvarem pro rekreaci a provozování vodních sportů. Rozvoj s tím spojených služeb se však zatím ubíral jen pomalými krůčky. Většinový vlastník společnosti Miroslav Cink je ale odhodlaný jezero a jeho okolí zatraktivnit a přilákat sem víc rekreantů.

Prvním krokem bylo od dubna zlepšení služeb Hotelu Marina Píšťany, například revitalizace restaurace s kuchyní. „Platí to i pro cykloturisty putující po Labské cyklostezce, pro které chystáme zázemí včetně servisu. Pro veřejnost a místní obyvatele otevřeme malý bufet s nabídkou základních potravin a tím nahradíme funkci chybějícího obchodu v obci,“ vysvětluje výkonný ředitel společnosti Pavel Jursík.

Plány jsou však mnohem smělejší. Miroslav Cink se ještě nevzdal svého nápadu vybudovat z Píšťan na vrchol Lovoše lanovku. Nechal si už vypracovat návrhy jak na lanovku, tak na stavební úpravy míst pro obě stanice. „Jezero je schopné přijmout i větší lodě, které připlouvají z Německa. Zatím tu chybí molo, u kterého by mohly kotvit, ale na jeho výstavbě už pracujeme. To by mohlo mít i funkci ochranného kotviště v době hrozících záplav na řece,“ líčí Cink.

„Lokalita jezera je unikátní i z geologického pohledu a protože spodní voda je teplá, mohla by řada domů v obci, podobně jako náš hotel, využívat tepelná čerpadla,“ říká Cink, který jako první v Česku provozuje už několik let jachtu na solární pohon.

V plánu je den trpaslíků

Malá obce s necelými 200 obyvateli nemá velký rozpočet, aby mohla investovat milionové částky do svého rozvoje, ale zastupitelé mají možnost využít zkušenosti podnikatele i pro menší akce. Miroslav Cink se tomu nebrání.

Prvním počinem nového zastupitelstva Píšťan se letos stane vybudování „oranžového“ hřiště v lokalitě u přívozu a iniciativa pro získání dotace na vybudování zhruba kilometrového pásu pro cyklisty a chodce podél komunikace od křížení s cyklostezkou ve směru do obce. Silnice mezi sousedními obcemi nemá chodník a v době turistické sezony je dost frekventovaná. „Důležitým rozhodnutím je schválení nové vyhlášky k odpadovému hospodářství. Ta mimo jiné stanovila zrušení poplatku pro občany za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Věřím, že to lidé ocení a budou ještě víc třídit odpad,“ zmiňuje starostka obce Iva Hyšplerová.

V Píšťanech se každoročně koná řada akcí. V loňském roce jejich počet rozšířil spolek Naše Píšťany aneb Píšťanský Bikut. Parta nadšenců letos chystá nové akce, rozšíří osvětu kolem rybaření a v červnu oslaví netradiční mezinárodní den trpaslíků.