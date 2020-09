Mluvčí policie Daniel Vítek uvedl, že po zadržení měl 26letý muž pozitivní test na přítomnost omamných a psychotropních látek v těle. „Navíc měl soudem uložený trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a už byl za přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, ze kterého mu bylo sděleno podezření i nyní, v minulosti několikrát odsouzen,“ sdělil Daniel Vítek.

Litoměřická státní zástupkyně Kateřina Doušová potvrdila, že hned po zadržení proběhlo v této věci zkrácené přípravné řízení a soudu byl podán návrh na potrestání.

Litoměřický okresní soud následně ještě včera poslal Kühnela ze soudní síně rovnou do vězení. Uvedla to mluvčí soudu Halka Lacinová. „Ve zkráceném soudním řízení byl dotyčný odsouzen k deseti měsícům nepodmíněně. K tomu mu byl uložen i dvouletý zákaz řízení motorových vozidel,“ přiblížila Halka Lacinová.

Policejní honička začala v pondělí před desátou hodinou večer poblíž Milešova. Policejní hlídka se tam nejprve snažila zastavit zmíněný vůz Fiat Punto. Řidič Marek Kühnel ale na opakované výzvy nedbal a začal ujíždět.

„Do pronásledování se zapojilo několik policejních hlídek. Řidič projel i přes zátarasy tvořené policejními vozidly a v agresivní a bezohledné jízdě, při které ohrožoval další účastníky silničního provozu, pokračoval přes Lovosice do Třebenic a dále pak přes Vlastislav, Mrsklesy, Velemín a další obce až do Ústí nad Labem,“ popsal mluvčí policie Vítek.Z Ústí nad Labem se pak mladík vydal po silnici podél Labe zpět do Lovosic a odtud do nedalekého Lukavce.

Schoval se do křoví

„Tam odstavil auto a schoval se do křoví, kde byl po bezmála půlhodinovém pronásledování zadržen,“ doplnil Daniel Vítek závěr honičky, při které došlo k poškození dvou policejních vozů.

Někteří svědci, kteří se na Deník obrátili, uvedli, že Kühnel při svém úprku před policií způsobil i dopravní nehodu, při které byly zraněny malé děti. To však policie vyvrátila. Malou část zběsilé honičky viděla z okna svého domu také jedna z obyvatelek Lukavce u Lovosic. „Kolem našeho domu projeli okolo 22.40 hodin a mířili směrem ke hřbitovu. Jeli opravdu velkou rychlostí, zatáčku zvládl řidič i policisté jen taktak. Kdyby někdo šel v tu chvíli přes silnici, tak ho nejspíš srazí,“ popsala svědkyně.