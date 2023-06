Pevnostní města Terezín a Josefov chtějí do UNESCO. Šance je však mizivá

Ve dvou se to lépe táhne. Pod tímto heslem se snaží už několik měsíců spojit své síly zástupci dvou barokních vojenských komplexů - Josefova na Náchodsku a Terezína na Litoměřicku. Spolu chtějí zabojovat o zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Minulost totiž ukázala, že jedinec se do prestižní společnosti jen těžko prokouše. Samotný Terezín se o to snaží od roku 2008, kdy se dostal na český indikativní seznam čekatelů na tento post.

Terezín, ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech