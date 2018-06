Pes v autě? Na slunci je z auta pec

Ústecký kraj - Nenechávejte psy během nákupu v autě, varují ochránci zvířat.

Pes v autě, ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

„Budu pryč jen chvilku. To vydrží,“ myslí si majitel, který právě opouští své zaparkované auto, v němž nechává čekat svého psa. To ještě netuší, že ho pravděpodobně odsoudil ke kruté smrti. V horkých dnech se totiž auta na přímém slunci promění v pec.

Lidé si neuvědomují, že teplota v autě může během chvilky vystoupat na téměř dvojnásobek, než je teplota venku.



„Jeden z největších rozdílů mezi psem a člověkem je ten, že psi se nemohou potit, tedy regulovat teplotu. Lidé si neuvědomují, že ponechat svého miláčka v autě na slunci, kde teplota uvnitř během krátké doby dosahuje více než 60 stupňů, je stejné, jako kdyby ho zaživa pekli v troubě,“ řekla Danuše Herpe Jungmannová z organizace SOS for Pets.

Případy s podobným scénářem naštěstí policisté v Ústeckém kraji neřeší často. Stále se ale objevují. „Za poslední dobu evidujeme pouze pár případů z parkovišť obchodních domů. Vždy se jednalo o situaci, kdy pes měl v autě pootevřené okénko s přísunem vzduchu,“ uvedla policejní mluvčí Petra Trypesová.

ZATÍM BEZ POKUTY

Podrobné statistiky si policisté v těchto případech nevedou. Jejich průběh byl ale podobný. Všímavý kolemjdoucí vždy kontaktoval policii. Na místě hlídka požádala pracovníky na informacích obchodních domů o apel do rozhlasu.

„Majitel se dostavil k vozidlu a situace se vyřešila přímo na místě. Ani v jednom případě se věc neřešila dál, jelikož z informací zjištěných na místě nevyplýval úmysl dítě či zvíře úmyslně poškodit a ve všech ohlášených případech k újmě nedošlo,“ dodala Trypesová.

Někdy lidé na zavřeného psa nebo dítě v autě upozorňují strážníky. V Ústí vyjížděli k takovému případu před rokem a půl. „Mám takový dojem, že to bylo na Střekově. Tam jsme tahali dítě z auta. Dopadlo to dobře,“ řekl ředitel ústeckých strážníků Pavel Bakule.

ZÁCHRANA PŘES OKNO

V Chomutově podobnou věc řešili před dvěma lety. V Holešovické ulici ležel pes omotaný bezpečnostním pásem v kufru auta. Strážníky zavolali lidé, kteří si jej všimli. Ačkoli bylo brzy ráno, začínalo být horko a uvězněný pes silně slinil a hlasitě štěkal. Majitelku vozu strážníci nikde v okolí nemohli najít, proto se rozhodli pro rychlou akci a přes pootevřené střešní okno otevřeli vůz. Nešťastnému chlupáčovi tak obnovili přísun čerstvého vzduchu, aniž by auto poškodili.

Tragicky dopadl před osmi lety pes v Litoměřicích. Policie držela na služebně 11 hodin řidiče, který jel pod vlivem alkoholu, v autě mu mezitím horkem zemřel jeho kokršpaněl. Státní zástupce zastavil stíhání dotyčných policistů ani nadřízení je nijak kázeňsky nepotrestali.

Pokud u zvířete dojde k přehřátí, první pomoc musí dotyčný podat tak, že ručníkem nebo jiným textilem namočeným do vlažné vody psa ochladí. Rozhodně nesmí zvíře ani dítě polévat studenou vodou. To totiž může způsobit šok. Umístit by ho měl také do stínu a podat mu odstátou vodu k pití.