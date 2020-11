Poslední říjnovou neděli se rizikové skóre v Ústeckém kraji vyhouplo na závratných 95 bodů ze sta. Ve fialovém, nejhorším pásu v té době byla celá země. Do 4., červeného pásu, jsme se dostali až po 9. listopadu. A jsme v něm stále. Už příští týden se ale možná „svezeme“ s méně rizikovými oblastmi, potažmo s celorepublikovým průměrem. A spadneme do oranžového, 3. stupně.

S tím se pojí částečné „povolení šroubů“. Každý pás má přesně stanoveno, co se v něm může. Veškeré změny budou zprvu plošné. „Ve chvíli, kdy se něco děje špatně, musíme všichni v celé zemi zatáhnout za záchrannou brzdu. Nelze to udělat po regionech nebo krajích,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Covid řádil hodně na Litoměřicku

Až teprve nižší stupně pohotovosti umožňují zavádět různá opatření v jednotlivých oblastech. Zatím jsou tak statistiky, které přinesl PES, a dopočítané i pár týdnů nazpět, aspoň zajímavým čtením. Vypovídají o tom, že nejdřív se v uplynulých dvou měsících začalo covidu nejmohutněji „dařit“ na Litoměřicku. Naproti tomu na Lounsku, Teplicku či Děčínsku to lidé viru v jeho putování tak neulehčovali. Do rizikovějšího skóre se tyto okresy dostaly později a podařilo se jim z něj také zase dříve vylézt.

Přepnutí do volnějšího režimu, o kterém má brzy rozhodnout vláda, přinese třeba konec zákazu vycházení v noci a možnost se potkat ve více lidech. Otevřít by omezeně mohly také hospody, maloobchody či stadiony. Uvolnění s sebou asi přinese znovu nárůst čísel nově pozitivních, byť s určitou prodlevou. Další krize ale může přijít po Novém roce. S obavami o tom hovoří šéfka krajské hygieny Lenka Šimůnková.

Šéfka hygieny Šimůnková: Máme strach z oslav silvestra

Zdroj: Deník/Karel Pech

Vládní opatření proti šíření epidemie koronaviru zabrala, čísla klesají i v regionu. „Doufáme, že do Vánoc by mohl být počet nově pozitivních rozumný. Obáváme se ale situace po svátcích a hlavně po silvestru,“ říká šéfka krajské hygieny Lenka Šimůnková.

Co říkáte na novou metodiku PES?

Měla jsem pocit, že veřejnost má dostatečný přehled. Čísla buď klesají, nebo stoupají. A podle toho lze selským rozumem odhadnout, jestli se bude uvolňovat, nebo přitvrzovat. Politici asi potřebovali něco konkrétnějšího. Možná že semafor byl moc stručný, nebo se v něm dalo víc improvizovat.

Celorepublikový průměr podle PES je už 3, náš kraj má pořád „dostatečnou“. Proč?

Sice nám klesají počty pozitivních, ale ti bohužel zůstávají v nejrizikovější skupině nejstarších. Hodně bodů máme za hospitalizaci vážných případů, v Ústeckém kraji jsou více obsazena intenzivní lůžka. Ještě minulý týden v tom představovalo největší problém Děčínsko, teď Lounsko.

Jaká je situace v sociálních zařízeních?

Tam nám počty naštěstí začaly klesat, i když je to okres od okresu. Před měsícem na tom bylo nejhůř Litoměřicko, teď už tady mají ojedinělé výskyty. Problémy přetrvávají na Děčínsku a zvýšilo se Lounsko.

Jsou nějaká další riziková prostředí?

Máme omezený provoz některých školek, bývají i kompletně zavřené. Nic poslední dobou u nás nebylo v profesionálních sportovních klubech. Situace se zlepšila i v integrovaném záchranném systému. Nákaza se tam častěji než v práci šířila v rodinách, jako u zdravotníků.

Obáváte se rozvolnění, které možná přijde příští týden, až republika „zoranžoví“?

Zvýšení musí přijít, i když přijde s nějakým zpožděním, inkubační doba je 5-10 dnů. Doufáme, že do Vánoc by mohl být počet nově pozitivních rozumný. Obáváme se ale situace po svátcích a hlavně po silvestru. Jsem přesvědčena, že lidé pojedou na chalupy a ve větších partách budou oslavovat.

Čísla z PES ukazují, že před měsícem jsme na tom byli nejhůř. Cítíte to také tak?

Je to asi týden a půl, co máme na hygieně trochu volněji. Doháníme administrativu, a dokud to ještě jde, musíme si vybrat dovolené a nabrat síly.

S trasováním vám začali pomáhat úředníci kraje i Litoměřic nebo „finančáku“. Pomohlo vám to?

Hrozně moc. Vyškoleni byli i policisté. Ale zrovna došlo k poklesu a jejich pomoc nebyla zatím nutná.