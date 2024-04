Dalších 141 případů pertuse, takzvaného černého kašle, diagnostikovali lékaři v minulém týdnu v Ústeckém kraji. Nejvíce nemocných je mezi dospívajícími, vyplývá z aktuálních statistik Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.

Případů pertuse, takzvaného černého kašle, v Ústeckém kraji v roce 2024 dál přibývá. | Foto: Shutterstock/KHS ÚK

V 16. týdnu roku 2024 přibylo v kraji 141 případů černého kašle. To je nárůst o 6 procent oproti předchozímu týdnu. „Nejvyšší nemocnost zjišťujeme ve věkové skupině 15 až 19 let, a to 65 případů na 100 tisíc obyvatel,“ informovali hygienici v pondělí 22. dubna.

Nejvíce nových případů zaznamenali lékaři shodně na Děčínsku a Chomutovsku - 28, a také na Ústecku - 24. Na Litoměřicku a Teplicku přibylo po 19 případech, na Lounsku 14 a na Mostecku 9.

Graf výskytu černého kašle v Ústeckém kraji v roce 2024 po týdnech.Zdroj: KHS ÚK

Od začátku roku se v Ústeckém kraji objevilo celkem 697 případů, hospitalizováno bylo 8 osob, nikdo nezemřel.

„Pertuse, známá také jako černý kašel, je infekční onemocnění způsobené bakterií Bordetella pertussis. Nemoc se projevuje záchvaty silného kašle, které mohou trvat několik týdnů a jsou obzvláště nebezpečné pro malé děti. Nyní zaznamenáváme v České republice výrazně vyšší výskyt tohoto onemocnění, které může způsobit závažné komplikace, zejména u nedostatečně očkovaných jedinců,“ upozornili ústečtí hygienici.