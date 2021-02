Doma nechal Jan Matula z Mostu manželku a dvě děti a narychlo se přestěhoval k Marienbergu. Pracuje tam ve firmě na autodíly. Karolína Saláková z Chomutova naopak zabalila na cestu i svého psa. Žije sama a neměl by se o něj v Čechách kdo postarat. I ona těsně předtím, než Německo pro pendlery uzavřelo hranice, vyrazila směr Sasko. Ani jeden z nich neví, na jak dlouho se jim Německo stane dočasným domovem. Stejně jako další lidé pracující za hranicemi si nechtějí vybírat dovolenou, pobírat třeba jen část platu, nebo dokonce o zaměstnání přijít.

„Když jsem se to dozvěděla, rychle jsem doma pobalila to nejnutnější a přesunula se do Německa. Musela jsem s sebou vzít i svého psa, protože bydlím sama, nešlo to jinak,“ popisuje hektický přesun z konce minulého týdne Karolína Saláková.

Pro ni, stejně jako pro většinu pendlerů, se hranice se začátkem nového týdne zavřely. Německo totiž označilo Českou republiku za zemi s výskytem nebezpečných mutací koronaviru a výrazně zpřísnilo možnosti přejezdu hranic. Sasko pouští každý den pouze pracovníky ve zdravotnictví, sociálních službách a zemědělství. Nově pak byla výjimka z karantény od poloviny týdne rozšířena pro energetiky, vodohospodáře, informatiky, výrobce zařízení pro zdravotnictví a pracovníky technických služeb. Ti se musejí denně testovat.

Ostatní, pokud chtěli dál chodit do práce, se museli do Německa na nějaký čas přestěhovat. Karolína Saláková pracuje v Marienbergu ve firmě, která se zabývá kovovýrobou. „Zabalila jsem si věci zhruba na 14 dní. Ale vůbec nevím, jak dlouho to bude trvat. Balila jsem oblečení, věci osobní potřeby, knížky, jídlo. Zabalila jsem i pro psa plus krmení pro něj,“ pokračuje pendlerka.

Bydlení si našla sama, přebývá v malém apartmánu. „Bydlení je v pohodě. Snad to nebude trvat dlouho, nějak to tu přežijeme,“ dodala žena z Chomutova.

Sasko přispívá pendlerům, pokud jim to zaměstnavatel vyřídí, na ubytování částkou 40 eur za noc. Částka by měla bydlení pokrýt.

„Mám doma dvě děti a manželku. Musel jsem je tam nechat. Voláme si často, jsme v kontaktu,“ svěřil se Jan Matula. Pracuje také v Marienbergu ve firmě na autodíly. „Nečekali jsme to, bylo to dost překvapení. Hlavně bylo málo informací. Ve hře byly dvě možnosti: ubytovat se v Německu nebo zůstat doma. Nechtěl bych o tuto práci a pozici přijít, jsem spokojený, finance potřebujeme, tak jsem se rozhodl, že se nastěhuji,“ vysvětlil pendler, který našel útočiště v útulném pokoji.

Také on si s sebou vzal jídlo, alespoň na prvních pár dní, oblečení a věci denní potřeby. „Zatím jsem slíbil, že vydržím tři nebo čtyři týdny. Pak se uvidí. Přece jen mám rodinu,“ dodal Matula.

Do kdy bude opatření německé strany trvat, není jasné. Prozatím se mluví o datu 7. března. Ale to se může v překotné koronavirové době rychle změnit. Německá policie zatím do úterního rána zkontrolovala na hranicích 12 tisíc lidí, zhruba čtvrtinu jich za hranice nepustila.

Část pendlerů do Německa neodjela, zůstali v Čechách. „Zatím jsem nejel. Nevíme, co bude dál, vyčkáváme. Jsme v kontaktu s firmou. Je ale možné, že se tam budeme muset přesunout. Máme dobrého zaměstnavatele, bydlení by nám sehnal. Mám ale manželku a dvě malé děti, tak by to nebylo nic moc,“ zmínil David Pilch z Ústí nad Labem. Pracuje ve stavebnictví. Pokud by se za hranice vydal, tak by jej i při negativním testu čekala dlouhá karanténa. Do Německa totiž nyní mohou jen jeho občané, lidé, kteří v Německu žijí, řidiči kamionů a vybraní pendleři, jejichž profese je považována za důležitou. Povolené jsou také cesty k neodkladnému lékařskému ošetření či na pohřeb. Ostatní musí při každém překročení hranic nastoupit na dva týdny do karantény, kterou není možné předčasně ukončit ani při negativním testu.

Někteří pendleři, kteří do Německa neodcestovali, si také vybírají dovolenou, někde museli sáhnout po neplaceném volnu. Další mluví o obavě o zaměstnání. Spustit se má program kurzarbeitu, část lidí má domluvu se zaměstnavatelem, že zatím doma být mohou.