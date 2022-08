Jeho slova potvrzuje i další litoměřický pekař. „Lidi, kteří dřív kupovali pět či desek housek, si klidně objednají jednu nebo dvě,“ naráží na drahotu a vysokou inflaci majitel litoměřického pekařství Jaroslav Kubík.

Krach není obava, ale realita

Litvínovská pekárna Japek dodávala pečivo od roku 1952. Přežila peripetie socialistického plánování i porevolučního privatizování. Provoz z důvodů vysokých cen energií a surovin ukončila na sklonku roku 2021. Panují obavy, že ji do úpadku budou následovat další provozy. „Vím nejméně o dvou pekárnách, které skončily, protože současnou situaci nezvládly. Kdybychom zkrachovali my, tak přijde o práci zhruba patnáct lidí. To znamená zásadní výpadek příjmu v patnácti rodinách. A opravdu je možné, že budeme muset propouštět,“ přiznává Jakub Kodys, který je hrdý na to, že u některých produktů drží desítky let stále stejnou recepturu.

Zafixované ceny energií nejsou dlouhodobým řešením, ale krátkodobým zmírněním dopadů drahoty. „Zhruba 80 % pekařů čeká konec fixace cen energií v prosinci. S ukončením pevné ceny bude mít většina z nich zásadní existenční problém,“ potvrzuje pekař Kubík. Podle něj se situace nejvíce vyostří v září až prosinci, kdy se lidé vrátí z dovolených a nastoupí každodenní rutina.

Staré stroje

Mnohá zavedená rodinná pekařství vyrábějí na strojích, které si koupili před dvaceti lety. V současné době nevidí prostor na větší investice. „Při současné ceně plynu si nikdo nekoupí novou plynovou pec za tři miliony. Tak tak stíháme platit ty nejnutnější opravy. V podstatě jen záplatujeme. Nikdo neví, co bude,“ zamyslel se Kubík, který přiznal, že nějakou finanční hotovost ještě má, ale rozhodně neplánuje rozšíření provozu. I on je smířený s tím, že ho situace může donutit podnikání ukončit.

„U nejlevnějších pecí může jít cena těsně k milionu, ale jsou pece i sedmkrát dražší. Co ale pekaře drtí nejvíce, je nejistota. Pokud máte nějaká čísla v ruce, tak se dokážete přizpůsobit a plánovat. Jenže to dnes není. Nejistota je zlo,“ připomíná Radoslav Liner, zástupce obchodního oddělení firmy Kornfeil prodávající pekařské pece. „Je to masakr, to vidíme všichni,“ dodává zaměstnanec Pekařství a cukrářství Jany Šubrtové, které funguje od roku 1991 a dodává zboží do celé řady prodejen v severních Čechách.