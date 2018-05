Péče o duši lidem v Litoměřicích chybí

Litoměřice - Služby nemocnice a Fokusu má doplnit Vida centrum.

Veřejné diskuzní fórum s názvem Desatero problémů Litoměřic.Foto: Eva Břeňová

Psychiatrické a psychologické péče ve městě je málo. I na tom se shodli lidé, kteří se sešli na dubnovém Desateru problémů Litoměřic. Na fóru zazněl také požadavek na zřízení takzvaného Centra duševního zdraví (CDZ). Právě na tom nyní pracuje organizace Fokus, která v Litoměřicích působí už sedmým rokem. Do dvou let by tu takové centrum mohlo být.

CDZ má kombinovat péči psychiatra, zdravotní sestry a sociálního pracovníka. Může je zřídit organizace zabývající se péčí o duševně nemocné včetně psychiatrických nemocnic. „Do budoucna by v ČR mělo být až 100 takových center. V Litoměřicích má vzniknout jako jedno z prvních už do roku 2020,“ předjímá Lenka Kocourková, která působí jako vedoucí sociálních služeb Fokusu a je konzultantkou ministerstva zdravotnictví pro transformaci psychiatrické péče v Ústeckém kraji.

Kraj podle ní plánuje zřídit tři centra pokrývající kromě Litoměřicka ještě Chomutovsko a Ústecko. S Fokusem má na něm úzce spolupracovat psychiatrická nemocnice v Horních Beřkovicích (PNHoB). Fokus čekají velké úkoly. „Možná nejsložitější bude zajistit dostatek zdravotních sester a psychiatrů naladěných pro komunitní práci a práci v terénu,“ tuší Kocourková.

I když transformace počítá s redukcí následných lůžek v psychiatrických nemocnicích, PNHoB se nejspíš nezmenší tak, aby propouštěla. Neleží tu totiž pouze klienti s psychotickými onemocněními, pro něž především jsou CDZ míněna. Co pro ni bude znamenat spolupráce na provozu litoměřického centra, vedení nemocnice zodpovědět neumí. „V současnosti je věc v jednání, na podobné otázky je brzy,“ uvedl David Vačilja z PNHoB.

CDZ je stále jen na papíře. Duševně nemocní v Litoměřicích by ale už brzy mohli najít pomoc u další organizace. Vida centrum působící dosud na 8 místech v ČR se tu totiž chystá otevřít detašované pracoviště.

„Do našeho centra v Ústí nad Labem dojíždějí i někteří klienti z Litoměřic,“ vysvětluje důvod zřizování litoměřického pracoviště projektový manažer Vida centra Jan Hendrych.

Také tato skutečnost vedla roku 2012 k otevření Fokusu i v okresním městě. Dojíždění je totiž pro duševně nemocné problém. Ulevilo se i 28letému Romanovi s diagnózou paranoidní schizofrenie. V ústeckém Fokusu využíval možnosti konzultace, účastnil se jeho dílen a výletů. Po zřízení litoměřické pobočky už nikam jezdit nemusí. „Je to velká pomoc,“ libuje si Roman.

Podporu duševně nemocným už řadu let nabízí ambulance klinické psychologie litoměřické nemocnice. V její péči je v současnosti 8 pacientů z okruhu psychotických poruch. Překvapivě se však neprotínají s víc než 40 klienty docházejícími do Fokusu. Ti přitom v dobrém vzpomínají na zdejší lůžkové psychiatrické oddělení.

Nemocnice je zavřela v roce 2011 po dohodě se zdravotní pojišťovnou při restrukturalizaci lůžkové péče. „Akutní psychiatrickou péči v okrese zajistilo po transformaci z léčebny na nemocnici zařízení v Horních Beřkovicích,“ připomíná mluvčí litoměřické nemocnice Naděžda Křečková.