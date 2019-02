Jeho snem je dostat se mezi šestnáct nejlepších. Řeč je o Pavlovi Hajduchovi z Litoměřic, který v pátek 22. února odletěl na světové klání v breakdance Paris Battle Pro do Francie. Do top 16 už z kvalifikace postoupilo 14 sportovců.

Pavel se do jejich strhující sobotní exhibice v obrovské aréně La Seine Musicale s kapacitami pro tisíce lidí může zapojit na „divokou kartu“. O pouhá dvě volná místa mezi elitou se v Paříži o tomto víkendu utká kolem 600 tanečníků z více než 50 zemí světa. „Reálná je pro mě top 32. Je důležité si věřit,“ konstatoval Pavel před cestou na letiště. Mezi 32 oficiálně nejlepších breakařů světa se dostal už loni na šampionátu Outbreak Europe v Banské Bystrici. „Na pódiu jsem stál i proti světové legendě z USA, který si přezdívá RoxRite,“ vylíčil.

V uplynulém týdnu informovala média o tom, že součástí olympiády v Paříži za pět let má být poprvé vedle sportovního lezení, skateboardingu a surfingu také breakdance. Pokud návrh schválí Mezinárodní olympijský výbor, Pavel by se na hry nejspíš připravoval také. „Jsou tanečníci, kterým je skoro 40 a pořád tancují jako 20letí,“ podotkl 25letý Pavel. Věří mu i jeho souputník z litoměřické taneční skupiny Sequence Crew. „Bylo by skvělé, kdyby se dostal mezi 16 nej. Nad jejich videi jsme dřív slintali,“ popsal 27letý pedagog Pavel Zajíček.

Zatímco lidé v Čechách se podle Hajducha k breakdance dosud staví rezervovaně, Francie je pro tento tanec, ale i související hudební a životní styl hip-hop zemí zaslíbenou. „Ve Francii se chodí na breakdance podívat i laici,“ uvedl s tím, že hip-hop tam dokonce podporuje vláda.

25letý Hajduch učí breakdance děti v DDM Rozmarýn a v taneční skupině Funka Dangers, otevřít kurzy plánuje i pro děčínské a ústecké děti. Naposledy minulý týden zaujal lidi v Litoměřicích vystoupením na akci Deníku Nejúspěšnější sportovec roku v Hradu.

Ředitelka Rozmarýnu Zuzana Bendová zná Pavla odmala, kdy se účastnil příměstských táborů litoměřického domu dětí a mládeže. „Když dospěl, přišel s tím, že by se chtěl u nás věnovat výuce,“ řekla Bendová. Teď má v kroužku kolem desítky kluků. Když zrovna sám někde závodí, k ruce má i zástupce. Podle ředitelky Rozmarýnu je záslužné, že Hajduch už dva roky další generaci předává, co umí. „Přistupuje k tomu zodpovědně, je precizní k sobě i k nim, učí děti také tomu, aby se napřed protáhly,“ zmínila Bendová.

Pro Pavla je breakdance vším. „Cvičím skoro každý den v Besedě. Do tréninku nepočítám jen samotný break, také posiluju a relaxuju. Ještě když jdu spát, představuju si tanec, který bych mohl zkusit druhý den,“ vyznal se tanečník.

Podle Zajíčka trénuje jeho kamarád prakticky non-stop. „Když čekáme na výtah, je schopný si třikrát skočit na ruku. Cvičí i při vaření, ve kterém je výborný a balí na něj holky,“ poznamenal Hajduchův souputník.

Pavel už vystupoval na mnoha místech světa, například na Maledivách nebo v Dubaji. Jeho úspěchy neunikly ani pozornosti starosty Litoměřic Ladislava Chlupáče. Radní města finančně podporují jeho výjezdy na šampionáty.

Breakdancetaké známý jako breaking nebo b-boying, je bezkontaktní, akrobatický druh tance street dance. Tanečník se nazývá b-boy, tanečnice b-girl. Breakdance je jednou z devíti základních částí kultury hip hopu (další jsou rap, DJing, graffiti, MCing, beatbox, móda a vzdělávání). Vyvinul se mezi afroamerickou mládeží v Jižním Bronxu v New Yorku a v Los Angeles na začátku 70. let. Breakdance je populární hlavně u mládeže.

