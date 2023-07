Štětské papírny Mondi věnovaly více než půl druhého milionu korun na zajímavé projekty z regionu. Do programu Patriot je nominovali zaměstnanci i lidé z řad široké veřejnosti.

Žákovský oddíl TJ Sokol Hoštka dostal nové dresy | Foto: se svolením Mondi Štětí

Největší papírna v České republice každoročně vybírá v programu Patriot přínosné projekty ve třech dotačních výzvách. Jde o projekty environmentální a regionální, které jsou navíc rozdělené na část pro její zaměstnance a širokou veřejnost.

„Letos v programu uspělo 66 regionálních spolků, institucí a obcí z okolí 30 kilometrů od továrny. Tedy nejen ze Štětí, ale i Lovosic, Litoměřic, Roudnice nad Labem a okolí. Podpora půjde na školy, vybavení útulků, dětská sportoviště, turistické i naučné stezky, komunitní centrum i knihovnu," uvedla Milena Hucanová, mluvčí Mondi Štětí.

V Environmentální výzvě, v níž Mondi Štětí již sedm let podporuje projekty, jejichž cílem je ochrana životního prostředí a environmentální vzdělávání v regionu, letos firma rozděluje 501 116 korun mezi 18 projektů. 8 z nich vzniklo na základních a mateřských školách, v dalších jde o rozšíření turistických a naučných stezek, ekocentrum, přírodní učebnu nebo obnovu aleje.

Jedním z podpořených projektů je knihobudka v Radovesicích.Zdroj: se svolením Mondi Štětí„Zaměstnanci společnosti Mondi Štětí v druhé výzvě Patriot požádali o dotaci na 30 projektů. Celkem 538 tisíc korun půjde na výcvik psů, vybavení do útulku, dětské sportovní oddíly, dětská hřiště, dobrovolné hasiče nebo rekonstrukci zookoutku,“ vypočítala Hucanová.

Z třetí části programu, do které nápady přihlásila veřejnost, vybrala porota 18 projektů. Ty si rozebraly bezmála půl milionu korun na knihobudku, workoutovou sestavu či šicí dílnu do sociálního podniku. „Z peněz z programu Patriot se dovybaví školní učebny, sportovní oddíly, komunitní centra, knihovny. V Lovosicích pořídí zdravotní pomůcky a v litoměřickém centru Sluníčko potřeby pro zdravotní sestry," upřesnila mluvčí papíren.

„Lidé z okolí, naši zaměstnanci i obyvatelé Podřipska, nejlépe vidí, kde je třeba naše pomoc. Těší nás, že si všímají a aktivně přicházejí s návrhy, co by stálo za to vylepšit. Je to mnoho drobnějších věcí, které zvyšují kvalitu života v našem regionu, a to je to, co dělá patriota regionu patriotem,“ řekl Roman Senecký, ředitel společnosti Mondi Štětí.

Úplný výčet podpořených organizací, a to i z minulých ročníků, je k dispozici na webu www.zitmebavi.cz v sekci Mondi pro region.