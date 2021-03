Do jeho hledání se zapojil také policejní psovod Jarda Ebel se svým čtyřnohým parťákem Aresem. „Zrovna končili 24hodinovu službu, když ve vysílačce zaslechl informaci o pátrání. Neváhal ani minutu a hned se operačnímu důstojníkovi přihlásil, že také se svým psem pomohou v pátrání,“ popsala mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Psovod vyrazil do Litochovic, kde byl mladík viděn naposledy. Pes na místě zachytil stopu, která vedla do zhruba tří kilometrů vzdálených Malých Žernosek, kde se stopa ztratila. „Společně s nimi byl v hlídce i lovosický kolega Jiří Michalec, který měl velmi dobrou místní znalost a i přesto, že pes stopu ztratil, tak policisté v pátrání pokračovali. Po několika minutách se podařilo mladíka v obci nezraněného vypátrat a předat do rukou záchranářů,“ doplnila Hyšplerová.