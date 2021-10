„Pro malé žáčky je četba významným vstupem do veřejného života. Chceme jejich zájem o knihy dále podporovat,“ poznamenala ředitelka knihovny Martina Vondráková.

Do řádu čtenářského děti při ceremonii, kdy dostaly pamětní listinu a čtenářský průkaz do knihovny na rok zdarma, pasoval mečem „opravdový“ rytíř. Malí čtenáři si tak odnesli nevšední zážitek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.