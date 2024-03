/VIDEO, FOTO/ Obdiv sklízela v sobotu parní lokomotiva od lidí na Litoměřicku. Vlak s německými turisty ze saského Ebersbachu projel stanicemi v Úštěku, Liběšicích, Litoměřicích i Lovosicích.

Parní lokomotiva zpestřila víkendový provoz na litoměřickém horním nádraží | Video: Deník/Jaroslav Balvín

Velká zastávka byla v Litoměřicích na horním nádraží, kde obsluha doplňovala do parního kotle vodu z vlastní cisterny, která byla součástí soupravy. Turisté zatím vyplnili čas návštěvou katedrály sv. Štěpána. Po patnácté hodině vyrazil vlak zpět do Saska přes Lovosice, Ústí nad Labem a Děčín. Další parní vlak čeká na milovníky železnice 1. května na Švestkové dráze, kde se již můžou svézt z Litoměřic do Mostu a zpět.

