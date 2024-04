Pět zajímavých návrhů, pět možností pro občany Štětí hlasovat, co v jejich městě vznikne. Místní radnice připravuje hlasování veřejnosti v takzvaném participativním rozpočtu. Odstartuje už za dva dny.

Město Štětí. Archivní foto | Foto: Deník/Michaela Rozsypalová

Veřejná anketa odstartuje 1. května a probíhat bude celý měsíc. Svou volbu budou moci lidé zadat prostřednictvím webového portálu nebo mobilní aplikace Munipolis.

Rozhodovat se bude o pěti projektech, celkově městská pokladna uvolní 300 tisíc korun. „Předpokládaný rozpočet zahrnuje veškeré výdaje spojené s přípravou a realizací navrhovaného projektu včetně zpracování projektové dokumentace, posudků či expertíz, bude-li to povaha předloženého projektu vyžadovat,“ upozorňuje štětský úřad.

Princip je jednoduchý. Každý občan Štětí může k jednotlivým projektům přidělit až 3 hlasy, a to 2 kladné a 1 záporný. Realizovat se nakonec bude ten, který získá hlasů nejvíce.

První projekt plánuje vybavení Lesního hřiště ve Stračí lavičkami, ohništěm a odpadkovým košem. Druhý chce to samé pro v prostoru zvaném Placák. Třetí návrh žádá vybudování venkovního krytého posezení u Domu s chráněnými byty v Horově ulici. Přibýt by tam měly i aktivity pro všechny generace, knihobudka, ptačí krmítko a podobně.

Také čtvrtý projekt by rád viděl nové ohniště, lavičky a koše na odpadky, tentokrát v prostoru za kryty Civilní obrany Tuláků a Otevřeného klubu mládeže.

Ze zcela jiného soudku je pátý návrh. Na náměstíčku u kina by podle něj měl vzniknout poesiomat. Jde v podstatě o kovovou rouru s klikou, která po zatočení nabídne posluchačům báseň, píseň, vyprávění místních rodáků nebo výklad o historii či dokonce pohádku.

Další podrobnosti o projektech včetně finanční náročnosti shrnuje město Štětí na svém webu.

Participativní rozpočet vyčleňuje část městských prostředků na investice a veřejnost může sama přímo určit, na co budou použity. Občané mohli posílat návrhy do konce února, do dubna úřad vybíral ty realizovatelné. V květnu proběhne hlasování a už od 3. června se počítá s tím, že vítězný projekt či projekty, na které vystačí peníze, začnou vstupovat do života.

